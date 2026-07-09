CECyTES Nogales I obtiene tercer lugar nacional en Escuelas por la Tierra 2026

El talento, la innovación y el compromiso ecológico de jóvenes nogalenses han rendido frutos a nivel país, estudiantes y docentes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTES) Plantel Nogales I se han posicionado en el top 3 nacional del prestigioso programa Escuelas por la Tierra 2026.
Este importante reconocimiento, otorgado por la Fundación EDUCA México A.C., distingue a la institución educativa fronteriza por la excelencia y el alto impacto de su Plan de Gestión Ambiental Escolar, una estrategia integral que involucra diversas disciplinas y áreas de acción sustentable.
La noticia fue confirmada por la maestra Erika Almanza, quien destacó el esfuerzo conjunto de la comunidad escolar para consolidar este proyecto que hoy es referente en todo México. El impacto de este logro resonó rápidamente en la comunidad, incluso sumó la felicitación pública del presidente municipal de Nogales, Juan Francisco Gim Nogales, quien a través de sus plataformas de redes sociales reconoció el orgullo que representa este plantel para la ciudad.
El proyecto NÜRA está enfocado en el emprendimiento sustentable y la innovación alimentaria regional mediante el aprovechamiento de recursos botánicos locales, siendo responsables Fernando Murrieta Cotri, Karla Janett Machi Germán, Adriana Gálvez González, Erika Almanza Sepúlveda y Carmen Yadira Atondo Sánchez.
En Reciclaje PET, están destinados a la correcta gestión de residuos sólidos dentro y fuera del plantel, bajo la responsabilidad de las maestras Flor María Moroyoqui Sánchez, Erika Almanza Sepúlveda y Teresita Guadalupe Flores Uzeta.
El programa de Recolección de Agua Pluvial promueve el uso responsable y la captación de agua, un recurso vital en la región, donde figuran como responsables Erika Almanza Sepúlveda, Teresita Guadalupe Flores Uzeta e Israel Espinoza. Mientras que en Jardines, Huertos y Polinizadores, que se centra en el manejo de áreas verdes y la conservación de la biodiversidad local, está a cargo de Mario Baltazar Berrelleza Juárez, Leónides Alejandra Armenta Morales, Cecilia Esther Valdez Ramírez, Raquel Adriana García Cervantes y Erika Almanza Sepúlveda.
En Arte Ambiental destacan como iniciativa de expresión artística con un profundo enfoque ecológico, bajo el liderazgo de Raquel Adriana García Cervantes, Cecilia Esther Valdez Ramírez, Fabián Gallo Villegas y Flor María Moroyoqui Sánchez. En Recuperación de Espacios dedican a la rehabilitación y dignificación de los espacios escolares, a cargo de Fabián Gallo Villegas, Raquel Adriana García Cervantes y Jesús Ramón Ayala Armenta. Así como Energías Renovables y Paneles Solares, basado en el diseño de material didáctico y la implementación de energías limpias, con el liderazgo de Erika Almanza Sepúlveda.
El equipo estudiantil galardonado está conformado por: Siria Jazmin Ruiz Alvarado, Aran Ramón Cruz Mazón, Ivanna Lizeth Gaxiola López, Ivanna Lizbeth Gaxiola López, Nicole Peralta Valle, María José Valenzuela Ruiz, Angélica Judith Quiñónez Contreras, Ximena Nevárez Herrera, Mya Ishbel Elenes Bautista, Carlos Pedro Armando Mendoza Vázquez, Hugo Alfonso Macario Santos, Briana Chanel Valenzuela Martínez, Sillas Egurrola Luis Ernesto, María Ximena Garay Bolaños, Monserrat Arciniega Sánchez, Noelia de Jesús Rayas Rodríguez, Santos Arteaga Fabricio Daniel, Duarte Castellanos Román, Jorge Luis Zamorano Vogue, Laura Arizbeth Pérez Jiménez, Yadel Mariana Moreno Bray y Jeremi Ignacio Herrera Rodríguez.
La maestra Erika Almanza expuso que, con este tercer lugar nacional, CECyTES Nogales I reafirma su compromiso no solo con la calidad académica, sino con la formación de ciudadanos responsables y proactivos frente a los retos climáticos y ecológicos del futuro.