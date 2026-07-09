CECyTES Nogales I obtiene tercer lugar nacional en Escuelas por la Tierra 2026

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Estudiantes y docentes del plantel fueron reconocidos por la Fundación EDUCA México A.C. gracias a la implementación de un Plan de Gestión Ambiental Escolar con proyectos de reciclaje, captación de agua, energías renovables y conservación de áreas verdes

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 09/07/2026 01:44 PM.
En Nogales y editada el 09/07/2026 02:03 PM.