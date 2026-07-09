Detienen a dos personas tras persecución y resistencia en la colonia Bellavista

Dos personas fueron detenidas por agentes municipales luego de la persecución del conductor de un vehículo que culminó en calles de la colonia Bellavista donde otras personas intervinieron tratando de evitar el proceder de las autoridades.
El reporte de Seguridad Pública detalla que siendo las 20:35 horas elementos del Grupo Operativo Táctico de la Policía Municipal, en un recorrido de prevención por la calle Tigres de la colonia señalada, observaron un vehículo de color azul circulando en exceso de velocidad.
Al marcarle el alto el conductor hizo caso omiso e imprimió mayor velocidad, iniciando la persecución y deteniendo su marcha metros más adelante donde intentó huir siendo alcanzado y retenido.
Mientras le colocaban las esposas, éste comenzó a poner resistencia jalándose los brazos y empujando al oficial para posteriormente comenzar a lanzar golpes, logrando impactar a uno de los elementos de la Policía, hasta que fue sometido técnicamente el de nombre Jesús G. “N” de 27 años.
Se informó que en esos momentos del interior de un domicilio salió una persona del sexo masculino corriendo y lanzando golpes a dos oficiales, intentando liberar al retenido, mientras otras siete personas se unieron a entorpecer la labor policial.
En el acto fue retenido también el de nombre Oscar A. “N” de 61 años. Se informó que tras ser inspeccionado el vehículo del primer detenido, un Jeep Grand Cherokee, se ubicaron latas de cerveza.
Sobre lo anterior dicha autoridad informó al Centro de Atención Temprana con detenido, quien ordenó que las personas señaladas fueran puestas a su disposición y que el vehículo fuera remolcado a los patios del corralón del C5.