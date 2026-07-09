Detienen a dos personas tras persecución y resistencia en la colonia Bellavista

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Elementos del Grupo Operativo Táctico de la Policía Municipal aseguraron a dos hombres luego de una persecución vehicular en la colonia Bellavista, donde varias personas intentaron impedir la actuación de los agentes

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 09/07/2026 11:17 AM.
En Nogales y editada el 09/07/2026 11:23 AM.