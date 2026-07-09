Donación de sangre en IMSS Nogales requiere estricta valoración clínica

El proceso de donación de sangre es un pilar fundamental para salvar vidas en situaciones de emergencia y tratamientos médicos continuos, pero requiere de un estricto filtro clínico para garantizar la seguridad absoluta tanto de quien dona como del paciente que recibe la transfusión.
En las instalaciones del banco de sangre del Hospital General de Zona número 5 del Instituto Mexicano del Seguro Social, decenas de ciudadanos aguardan su turno diariamente en la sala de espera para contribuir a esta causa altruista, con una permanencia sostenida los últimos meses.
A través de campañas visuales con mensajes como “Todos llevamos un héroe en la sangre”, el personal médico y administrativo incentiva la participación de la comunidad; sin embargo, la voluntad de ayudar debe ir de la mano con el cumplimiento de normativas de salud inquebrantables.
No obstante, el filtro de hábitos de riesgo y condiciones médicas es exhaustivo, existen siete razones clínicas principales que justifican la negativa a la donación para prevenir cualquier riesgo de transmisión de enfermedades o complicaciones para el donante, como son ser menor de edad o mayor de 65 años, presentar síntomas de malestar o intoxicación por alcohol o drogas, mantener prácticas sexuales de riesgo, vivir con VIH, ser transmisor de hepatitis B y C, o padecer la enfermedad de Chagas, haberse realizado tatuajes, perforaciones o tratamientos con agujas en el último año y haber usado o usar drogas inyectables.
La ciencia de la transfusión también exige una compatibilidad exacta, para educar a la población sobre este aspecto vital, el banco de sangre exhibe tablas de compatibilidad sanguínea y con estas guías muestran claramente las combinaciones seguras; por ejemplo, mientras que un paciente con sangre AB+ es un receptor universal que puede recibir de todos los grupos, un paciente O- únicamente puede recibir transfusiones de donadores O-.
El cumplimiento de estas normativas asegura que la sangre recolectada sea un vehículo de salud y recuperación, por lo que, la exigencia de blindar los protocolos hospitalarios y reafirmar que una donación responsable es, en efecto, un regalo de vida seguro.