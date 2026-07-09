Donación de sangre en IMSS Nogales requiere estricta valoración clínica

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El Banco de Sangre del Hospital General de Zona No. 5 mantiene filtros médicos y administrativos para garantizar la seguridad de donantes y pacientes que reciben transfusiones.

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 09/07/2026 02:19 PM.
En Nogales y editada el 09/07/2026 02:28 PM.