Familia protesta en IMSS Nogales por estado crítico de paciente hospitalizada

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Parientes de una mujer internada en el Hospital General de Zona No. 5 solicitaron el esclarecimiento de la atención médica recibida, mientras el IMSS informó que la paciente permanece bajo observación y recibe tratamiento conforme a su evolución clínica

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 09/07/2026 11:34 AM.
En Nogales y editada el 09/07/2026 11:41 AM.