Familia protesta en IMSS Nogales por estado crítico de paciente hospitalizada

Una mujer acudió al Hospital General de Zona (HGZ) No. 5 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en esta frontera de Nogales, Sonora para ser atendida de una fractura de tibia y peroné, y actualmente permanece hospitalizada con muerte cerebral.
Familiares de la afectada permanecen en las instalaciones del IMSS protestando por supuestas negligencias, mientras el Instituto Mexicano del Seguro Social se ha manifestado públicamente al respecto.
De acuerdo con la información expuesta por familiares de Blanca Noelia Olivas Borbón, explican que Blanca recibía atención por una fractura de tibia y peroné.
De acuerdo con el testimonio de su hermano, cuando esperaba ser intervenida quirúrgicamente le fue suministrado un medicamento para el dolor y la inflamación, tras lo cual perdió el conocimiento.
El familiar aseguró que los médicos les informaron que presentaba aparente muerte cerebral; sin embargo, afirmó que actualmente ella está reaccionando, lo que mantiene la esperanza de la familia, quienes buscan esclarecer la situación.
Asimismo, indicó que buscarán obtener el expediente clínico por la vía legal para presentar la denuncia correspondiente debido a una serie de inconsistencias que hay en cuanto a lo expuesto por el personal médico.
De acuerdo con el comunicado, la paciente ingresó al hospital el pasado 28 de junio y desde entonces ha recibido atención continua e integral. Se le han otorgado todos los tratamientos y cuidados necesarios conforme a su evolución clínica.
Ante la manifestación de familiares en el exterior del hospital, directivos del HGZ No. 5 conformaron una comisión que los atendió de inmediato. Posteriormente, dentro de las instalaciones, se les brindó información detallada sobre la condición de salud de la paciente.
La institución dio a conocer que actualmente la paciente se mantiene bajo observación médica debido a su condición. Una vez que se encuentre estabilizada, será intervenida por especialistas del hospital.