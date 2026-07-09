Marcela Valenzuela destaca logros del gobierno de Sonora en asamblea informativa

En presencia de más de 200 personas ciudadanos de esta frontera de Nogales, la diputada local Marcela Valenzuela Nevárez, expuso algunos de los logros más importantes del gobernador del estado de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, durante una sesión de las “Asambleas informativas”, Sonora se Transforma.
El evento tuvo lugar en las instalaciones del salón “Pedregal”, donde horas antes cientos de nogalenses acudieron a una jornada gratuita del registro civil.
La congresista estuvo acompañada de los diputados, Amairani Peña Escalante, Azalia Guevara Espinoza, Raúl González de la vega, entre otros, junto con otras personalidades Griselda Quintero, esposa del presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales, como invitados especiales asistieron varios regidores y regidoras del Ayuntamiento de esta frontera, directivos de escuelas locales y titulares de diferentes dependencias estatales y municipales.
Al inicio de su discurso la diputada recalcó para la historia que el estado de Sonora cuenta con un gobernador que trabaja para todas aquellas personas a los que nunca antes les había tocado, muestra de ellos es el programa de “Becas Sonora”.
Nuestro gobernador será siempre recordado como el gobernador de la educación, una beca no cambia un semestre de un alumno. pero si cambia el destino no solo de una persona si no de una familia.
En aquellos tiempos no existían las becas ni los apoyos para los jóvenes para que pudieran seguir estudiando así que nuestro gobernador salió a buscar ese sustento económico desde muy joven trabajar, y buscar el cómo salir adelante, luchando el por sus propios méritos seguir con sus estudios hoy es un gran ejemplo, porque un joven que no tuvo ese apoyo y solo buscó sus propios medios hoy es un gobernador, comentó.
Han sido entregadas con una visión histórica superior a 3 mil 600 millones de pesos en el estado de Sonora, detrás de cada una de las becas hay una madre que respira tranquila, hay un padre que puede seguir luchando y un joven que no va abandonar sus estudios.
La igualdad empieza también en un salón de clases, hoy hay miles de familias que reciben sus uniformes, sus zapatos, sus útiles escolares de manera gratuita.
Ningún estudiante aprende igual cuando tiene hambre
La igualdad empieza también en un salón de clases, hoy hay miles de familias que reciben sus uniformes, sus zapatos, sus útiles escolares de manera gratuita.
Ningún estudiante aprende igual cuando tiene hambre
Se han entregado apoyos y desayunos escolares a más de 195 mil niñas, niños y adolescentes en nuestro estado porque alimentar también es educar y alimentar también es construir un buen futuro para todas las y los sonorenses.
En las escuelas se habla del futuro que queremos y quiero compartirles también que diariamente se continúa construyendo y rehabilitando toda la infraestructura de nuestra educación en Sonora, recalcó.
En las escuelas se habla del futuro que queremos y quiero compartirles también que diariamente se continúa construyendo y rehabilitando toda la infraestructura de nuestra educación en Sonora, recalcó.
Aseguró que estos entre muchos logros más son los que marcan la cuarta transformación gracias a las acciones del gobernador Alfonso Durazo que sigue avanzando.