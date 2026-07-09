Marcela Valenzuela destaca logros del gobierno de Sonora en asamblea informativa

...

Durante la sesión “Sonora se Transforma” realizada en Nogales, la diputada local resaltó programas de becas, apoyos escolares, infraestructura educativa y proyectos de salud impulsados por el gobernador Alfonso Durazo

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 09/07/2026 04:42 PM.
En Nogales y editada el 09/07/2026 04:47 PM.