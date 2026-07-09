Policías de Nogales y 35 municipios se capacitan en prevención de riesgos adolescentes

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Elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública y corporaciones municipales participaron en un taller para fortalecer sus capacidades de detección, intervención y atención de situaciones que afectan a adolescentes

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 09/07/2026 03:00 PM.
En Nogales y editada el 09/07/2026 03:03 PM.