Policías de Nogales y 35 municipios se capacitan en prevención de riesgos adolescentes

Para prevenir y atender situaciones de riesgo entre adolescentes la Policía Estatal de Seguridad Pública y agentes preventivos de 36 municipios de Sonora, entre ellos Nogales, se capacitan en estas funciones de servicio a la comunidad.
Con el objetivo de fortalecer las capacidades necesarias para identificar factores de riesgo que afectan a las y los adolescentes, comprender e intervenir de manera oportuna y adecuada.
Con el compromiso de mejora continua, la corporación estatal promueve la actualización permanente de sus integrantes para hacer frente a situaciones actuales que pueden afectar a nuestra juventud.
Como parte del trabajo que realiza la estrategia de Jornada Permanente por la Paz, a través del taller “Adolescentes en Riesgo: Prevención, Detección e Intervención desde la Función Policial”, se fortalecieron conocimientos indispensables para que cuenten con herramientas técnicas, legales y humanas para prevenir, identificar y atender estas situaciones que afectan a este sector de la población.
Dicha capacitación fue impartida por el Centro de Capacitación Especializada por la Familia y coordinada por el Centro de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, dirigida a elementos de la Policía Estatal y también a policías municipales, siendo un total de 360 los beneficiados. Algunos de los oficiales participaron vía remota desde sus localidades.