PRI Nogales toma protesta a 25 nuevos presidentes seccionales

En un paso clave para la consolidación de sus bases y el fortalecimiento del trabajo de campo en las colonias, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Nogales, Sonora llevó a cabo la toma de protesta de 25 nuevos presidentes de comités seccionales; el evento, marcado por el entusiasmo de la militancia, busca afianzar la presencia del partido de cara a los próximos retos políticos de 2027.
La organización del encuentro corrió a cargo del Movimiento Territorial (MT) Nogales, encabezado por Isaac Ruiz, con un reconocimiento especial al liderazgo y labor de campo de Margarita Galaviz, así como al respaldo fundamental de la dirigente estatal del MT, Blanca Saldaña y la dirigente del PRI Sonora Lupita Soto Holguín.
Es un momento muy importante y significativo, sabemos que sin los presidentes seccionales no podemos avanzar; ellos son quienes interpretan la radiografía de cada sector y cada área, conocen las necesidades y lo que realmente se puede gestionar en sus comunidades; son los que sacan la chamba, expresó Chavoya.
Los compromisos asumidos por la nueva estructura se centran en promover la participación ciudadana activa y la gestión comunitaria en favor de la justicia social, encabezar las gestiones locales en áreas clave como pavimentación, alumbrado público y servicios básicos y consolidar los comités de base como un canal directo de comunicación entre los vecinos y el partido.
David Chavoya reiteró que las oficinas del PRI Nogales se mantienen abiertas para toda la comunidad de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., al asegurar que el partido está “listo y a la orden para lo que viene”.