PRI Nogales toma protesta a 25 nuevos presidentes seccionales

...

El partido fortaleció su estructura territorial con la incorporación de nuevos liderazgos comunitarios, con el objetivo de ampliar su presencia en las colonias y prepararse para los retos políticos rumbo a 2027

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 09/07/2026 01:38 PM.
En Nogales y editada el 09/07/2026 01:50 PM.