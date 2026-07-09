Protección Civil exhorta a evitar cruces de arroyos por lluvias pronosticadas

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Ante la probabilidad de precipitaciones durante el resto de la semana, el Gobierno de la Ciudad llamó a la población a no transitar por zonas inundadas ni arriesgarse a cruzar calles con alto volumen de agua

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 09/07/2026 11:41 AM.
En Nogales y editada el 09/07/2026 12:16 PM.