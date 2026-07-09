Protección Civil exhorta a evitar cruces de arroyos por lluvias pronosticadas

Ante los riesgos que podrían ocasionar las lluvias pronosticadas para el resto de la semana, el Ayuntamiento de Nogales, a través de la Coordinación Municipal de Protección Civil, exhortó a la población a evitar cruzar arroyos o transitar por calles con alto volumen de agua.
De acuerdo con el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional del Agua, para el miércoles existía un 60% de probabilidad de lluvias, condiciones que podrían mantenerse durante los próximos días, por lo que la dependencia pidió a la ciudadanía extremar precauciones.
La Coordinación Municipal de Protección Civil alertó también sobre la posible presencia de tormentas eléctricas, vientos de moderados a fuertes y crecimiento de arroyos, así como corrientes intensas en calles consideradas de alto riesgo.
Las precipitaciones pluviales podrían incrementar el volumen de agua en las calles 5 de Febrero, Tecnológico, Jesús García, Orizaba, 5 de Mayo, Reforma, Abraham Zaied, Del Pino, Nuevo Nogales, Jesús Barboza, Buenos Aires y Héroes, así como en la prolongación de la avenida Obregón y en los bulevares Nogales 2000, El Greco, Del Ensueño y Kennedy, entre otros puntos.
La dependencia pidió a automovilistas y peatones no arriesgarse a cruzar afluentes durante la lluvia y, de ser posible, utilizar rutas alternas para llegar a sus destinos, ya que incluso vehículos altos, pesados o 4x4 pueden ser arrastrados por la fuerza de la corriente.
Asimismo, exhortó a las personas que se encuentren en situación de riesgo a llamar de inmediato al número de emergencias 911, especialmente cuando sus vehículos se detengan en medio de encharcamientos o crecientes.
Protección Civil recordó que las tormentas eléctricas también representan un peligro para la población, por lo que recomendó no resguardarse bajo árboles ni tener contacto físico con objetos metálicos durante la presencia de actividad eléctrica.