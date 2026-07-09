Vecina la invitó a desayunar y la ataca con un cuchillo en Nogales

...

La víctima señaló que fue agredida dentro de una vivienda de la colonia Embarcadero y logró huir del lugar; fue atendida por paramédicos y trasladada para valoración médica

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 09/07/2026 03:19 PM.
En Nogales y editada el 09/07/2026 03:24 PM.