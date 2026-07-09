Vecina la invitó a desayunar y la ataca con un cuchillo en Nogales

Una residente de la colonia Embarcadero en Nogales, Sonora, reportó a las autoridades que su vecina la invitó a desayunar a su casa donde al entrar la atacó con un cuchillo logrando huir del lugar.
De acuerdo con el reporte policial fue a las 06:27 horas que elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran a la calle Rio Conchos de la colonia Embarcadero donde reportaban a una persona lesionada con arma blanca.
En el lugar se entrevistaron con Claudia C. de 31 años, la cual les manifestó que momentos antes fue invitada a desayunar por una conocida en su domicilio y al encontrarse en el domicilio dicha persona tomó un cuchillo intentado lesionarla.
Dijo que comenzó a forcejar con ella para evitar resultar lesionada, retirándose a fuerza de carrera su agresora, por lo que ella se salió de dicho domicilio con rumbo a casa de su hermana, quien vive enseguida.
El reporte indica que fue necesario solicitar la presencia de los paramédicos de Cruz roja quienes atendieron y trasladaron a la lesionada a recibir atención médica, siendo valorada con lesiones que tardan menos de 15 días en sanar, lo que se hizo del conocimiento del Centro de Atención Temprana para su investigación y seguimiento.