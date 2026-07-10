Ayuntamiento de Nogales fortalece coordinación en salud contra dengue y cáncer

Para fortalecer la coordinación interinstitucional y atender los principales retos en materia de salud pública, el Ayuntamiento de Nogales llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Intersectorial Municipal de Salud, encabezada por el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales.
Durante la reunión, el alcalde destacó la importancia de mantener un trabajo conjunto entre los distintos niveles de gobierno, instituciones de salud, sector académico, empresarial y sociedad civil, con el propósito de prevenir enfermedades y responder de manera oportuna a las necesidades de la población.
Es importante que todos los sectores participen en este comité. La coordinación entre gobierno, instituciones de salud, sector académico, empresarial y sociedad nos permite fortalecer las acciones preventivas y obtener mejores resultados para las familias nogalenses, expresó Juan Francisco Gim Nogales.
Es importante que todos los sectores participen en este comité. La coordinación entre gobierno, instituciones de salud, sector académico, empresarial y sociedad nos permite fortalecer las acciones preventivas y obtener mejores resultados para las familias nogalenses, expresó Juan Francisco Gim Nogales.
En la sesión se presentó el panorama epidemiológico del municipio, así como las estrategias de prevención y control del dengue, paludismo, cáncer cervicouterino y cáncer de mama. También se abordaron acciones relacionadas con la estrategia “Una Sola Salud” y las jornadas de descacharramiento, orientadas a eliminar criaderos del mosquito transmisor del dengue.
La directora de Salud Municipal, Viviana García Ruiz, explicó que durante esta segunda sesión se reforzaron las estrategias de planificación y coordinación para atender enfermedades de importancia epidemiológica en Nogales.
“Abordamos diferentes temas de importancia pública, social y de salud. Incorporamos estrategias de planificación para el dengue, el paludismo y acciones para evitar la proliferación del mosquito mediante las jornadas de descacharramiento”, señaló.
Viviana García Ruiz destacó que, gracias al trabajo conjunto entre el Ayuntamiento y el Distrito de Salud para el Bienestar 03, Nogales mantiene indicadores favorables en el combate a estas enfermedades, por lo que se continuará con las jornadas de fumigación y las acciones preventivas en las colonias.
Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con las brigadas cuando visiten sus hogares.
Invitamos a las y los nogalenses a abrir las puertas de sus casas cuando las brigadas acudan a realizar acciones preventivas. El trabajo en equipo entre gobierno y ciudadanía es fundamental para evitar la proliferación de estas enfermedades, expresó.
Invitamos a las y los nogalenses a abrir las puertas de sus casas cuando las brigadas acudan a realizar acciones preventivas. El trabajo en equipo entre gobierno y ciudadanía es fundamental para evitar la proliferación de estas enfermedades, expresó.
En esta sesión participaron representantes del Distrito de Salud para el Bienestar 03, IMSS Bienestar, Hospital General IMSS Bienestar, Protección Civil, Bomberos, dependencias municipales, sector académico, cámaras empresariales y organismos de la sociedad civil, quienes reafirmaron su compromiso de trabajar de manera coordinada para proteger la salud de las familias nogalenses.
También estuvieron presentes las regidoras Dora Alicia Ruelas Armenta, presidenta de la Comisión de Salud; Leticia Amparano Gámez y Elba Edith Reichel López, quienes respaldaron las acciones impulsadas desde este comité en favor de la salud pública.
El Gobierno de Nogales reiteró que continuará impulsando acciones preventivas y de coordinación interinstitucional para preservar la salud y mejorar la calidad de vida de las y los nogalenses.