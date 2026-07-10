Ayuntamiento de Nogales fortalece coordinación en salud contra dengue y cáncer

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Durante la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Intersectorial Municipal de Salud, autoridades y representantes de diversos sectores revisaron estrategias para prevenir enfermedades como dengue, paludismo y cáncer

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 10/07/2026 11:47 AM.
En Nogales y editada el 10/07/2026 11:57 AM.