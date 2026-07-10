CAM 61 celebra la graduación de 24 estudiantes de la Generación 2026

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La ceremonia de clausura reconoció el esfuerzo y la perseverancia de alumnas y alumnos de primaria, secundaria y taller de cocina, quienes concluyeron exitosamente su formación en el Centro de Atención Múltiple ubicado en el sector San Miguel

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 10/07/2026 04:15 PM.
En Nogales y editada el 10/07/2026 04:20 PM.