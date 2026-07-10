CAM 61 celebra la graduación de 24 estudiantes de la Generación 2026

En un ambiente de celebración, resiliencia y triunfo, el Centro de Atención Múltiple (CAM) 61, enclavado en el sector San Miguel de Nogales, Sonora, llevó a cabo la solemne ceremonia de clausura de la Generación 2026 con un total de 24 estudiantes que demostraron que no existen barreras insuperables al graduarse con éxito de sus respectivos niveles formativos; con la maestra Rosa María Muñoz Gutiérrez como madrina de generación.
El emotivo evento reconoció el incansable esfuerzo de los alumnos, quienes fueron celebrados en un mural conmemorativo bajo el lema “Cada paso nos acerca a nuevos sueños”, cuya generación estuvo conformada por 6 estudiantes de educación primaria, 16 corresponden a secundaria y 2 del taller de cocina.
La invitación de la maestra fue ampliamente ponderada por la comunidad escolar, ya que representa un pilar de la educación en la región, donde dedicó más de cuatro décadas de su vida a la educación especial, con cierre de brillante carrera jubilándose como supervisora.
Manifestó que, en la vida de todos y cada uno hay momentos muy difíciles, el suyo fue cuando se fue, al referir que le tocó venir a conocer el terreno donde se iba a construir el CAM 61 hace muchos años, recibir las primeras aulas y pelear por cada espacio que está aquí.
Pero no fueron las aulas, no fue el espacio lo que me hizo querer tanto a esta escuela, me hizo querer esta escuela ustedes como padres, ustedes como alumnos. Llenaron cada espacio de mí, en especial uno de ellos, nunca he hecho diferencias entre los alumnos, nunca, para mí todos son unos campeones, todos son ganadores, pero mi inspiración más grande está aquí: Axel, dijo.
Axel, te quiero mucho, Axel, me has enseñado más de lo que los libros y la Normal me pudieron enseñar, porque yo supe desde el primer momento que te vi que había una etiqueta muy fuerte, una etiqueta muy grande. Una etiqueta que pesaba demasiado, porque cuando hablas de discapacidad no estás hablando de algo sencillo, hablas de barreras que día con día se hacen grandes, muy difíciles de derribar, agregó, al enfatizar que la esperanza es lo último que se puede perder.
Axel, te quiero mucho, Axel, me has enseñado más de lo que los libros y la Normal me pudieron enseñar, porque yo supe desde el primer momento que te vi que había una etiqueta muy fuerte, una etiqueta muy grande. Una etiqueta que pesaba demasiado, porque cuando hablas de discapacidad no estás hablando de algo sencillo, hablas de barreras que día con día se hacen grandes, muy difíciles de derribar, agregó, al enfatizar que la esperanza es lo último que se puede perder.
Expusieron que, la graduación de estos 24 jóvenes del CAM 61 no solo marca el fin de un ciclo académico o de capacitación laboral, sino que se erige como un testimonio palpable de que, con el apoyo familiar, la vocación docente de figuras como la maestra Rosa María Muñoz y el respaldo institucional, la inclusión es una realidad transformadora en Nogales.