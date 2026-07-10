Congreso de Sonora regula sustitución de alcaldes fallecidos y aprueba proyectos clave

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En sesión extraordinaria, el Congreso estatal avaló cambios a la Ley de Gobierno y Administración Municipal, resolvió asuntos de integración en los ayuntamientos de Nogales y San Miguel de Horcasitas, y aprobó exhortos en materia de protección digital e infraestructura de salud

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 10/07/2026 09:27 AM.
En Nogales y editada el 10/07/2026 09:35 AM.