Congreso de Sonora regula sustitución de alcaldes fallecidos y aprueba proyectos clave

En sesión extraordinaria, el Congreso de Sonora aprobó una reforma para regular la sustitución de presidencias municipales por fallecimiento; resolvió asuntos relacionados con la integración de los ayuntamientos de Nogales y San Miguel de Horcasitas; aprobó dos exhortos dirigidos al Congreso de la Unión; autorizó, por mayoría, un proyecto para la gestión integral de residuos sólidos en Cananea; y guardó un minuto de silencio en memoria del presidente municipal de San Miguel de Horcasitas, Germán Gerardo Ochoa Esparza.
La diputada Ernestina Castro Valenzuela (Morena), a nombre propio y de la diputada Alejandra López Noriega, dio lectura a la iniciativa de reforma al artículo 173 Bis de la Ley de Gobierno y Administración Municipal para regular los casos de sustitución de la persona titular de una presidencia municipal por fallecimiento, al precisar que quien asuma el cargo deberá ser integrante del propio cabildo.
La diputada María Karina Olivares Rábago (PES) presentó el dictamen mediante el cual se aprobó la suspensión indefinida del mandato de la regidora del Ayuntamiento de Nogales, Angélica Valdez Mendoza; asimismo, se convocó a la regidora suplente, Karen Jetzabel Arce Baca, para asumir el cargo.
La presidenta de la Comisión de Presupuestos y Asuntos Municipales, diputada Rebeca Irene Silva Gallardo (NAS), presentó el dictamen que resuelve la ausencia definitiva, por fallecimiento, del presidente municipal de San Miguel de Horcasitas, Germán Gerardo Ochoa Esparza. Se designó al regidor Rafael Antonio Pérez como presidente municipal para que concluya el periodo constitucional 2024-2027.
En materia de protección de la infancia y la adolescencia, el diputado René Edmundo García Rojo (PT) dio lectura a un exhorto dirigido al Congreso de la Unión para que analice y, en su caso, apruebe reformas al marco jurídico federal que fortalezcan la protección de niñas, niños y adolescentes en el uso de redes sociales y plataformas digitales.
En este tema, el Pleno aprobó la propuesta de la diputada Iris Fernanda Sánchez Chiu (PRI) para incluir un sexto punto al exhorto dirigido al Congreso de la Unión, a fin de incorporar reformas a la Ley General de Educación que fortalezcan la alfabetización digital, el pensamiento crítico y el uso ético, responsable y seguro de la inteligencia artificial por parte de niñas, niños y adolescentes.
La diputada Elia Sahara Sallard Hernández (Morena) presentó ante el Pleno el dictamen de la Comisión de Hacienda mediante el cual se autoriza al Ayuntamiento de Cananea a gestionar y contratar, a través de un esquema de alianza público-privada y mediante licitación pública nacional, un proyecto integral para la gestión de residuos sólidos, con el propósito de fortalecer la prestación de este servicio en beneficio de la población del municipio.
Finalmente, la diputada Gabriela Danitza Félix Bojórquez (MC) presentó un exhorto dirigido al Congreso de la Unión para que, durante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, asigne una partida presupuestaria específica destinada a elaborar el proyecto ejecutivo para la construcción de un nuevo hospital regional de tercer nivel del ISSSTE en Hermosillo, con el propósito de mejorar la atención médica que reciben las y los derechohabientes en Sonora.