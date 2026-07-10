Detienen a conductor ebrio por circular en sentido contrario y provocar choque

Un conductor ebrio fue detenido por la Policía Municipal luego de impactar otro automóvil al conducir sobre la avenida Tecnológico en sentido contrario.
Este hecho se documentó alrededor de las 06:50 horas cuando elementos de Tránsito Municipal de Nogales, Sonora, fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladarán a la avenida Tecnológico y calle Mariano Escobedo donde reportaban un choque.
Al estar en el lugar los agentes de tránsito tuvieron a la vista un vehículo Chrysler 300 guinda y un vehículo Ford Fusión de color blanco, los cuales presentaban daños por choque reciente, entrevistándose con quien dijo ser la conductora del vehículo Chrysler.
La mujer les narró que momentos antes se encontraba haciendo su alto reglamentario sobre dicha avenida a la altura del Club Rotario y al reiniciar la marcha el conductor del sedán de color blanco salió en sentido contrario impactándola en su costado.
Las afectada señaló a los agentes al responsable, por lo que procedieron a abordar al de nombre Jesús J. "N" de 22 años, quien, al ser certificado por el médico, resultó en primer grado de ebriedad, por lo que le fueron leídos sus derechos como persona detenida.
El presunto responsable del choque fue puesto a disposición del Centro de Atención Temprana con detenido, quien ordenó quedara a su disposición y que el vehículo fuera remolcado a los patios del corralón del C5.