Detienen a conductor ebrio por circular en sentido contrario y provocar choque

...

La Policía Municipal arrestó a un hombre de 22 años luego de que presuntamente condujera en sentido contrario sobre la avenida Tecnológico e impactara otro vehículo

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 10/07/2026 03:38 PM.
En Nogales y editada el 10/07/2026 03:45 PM.