Empresa maquiladora participa en jornada de reforestación y limpieza en Nogales

Con la participación voluntaria de 45 colaboradores, una empresa maquiladora de Nogales reafirma su compromiso con el cuidado del entorno urbano y el rescate de espacios públicos en equipo del Ayuntamiento de Nogales a través de Imagen Urbana, al promover acciones de reforestación y limpieza en el camellón central del bulevar San Carlos, en la colonia San Miguel.
Como representante de la empresa Belden de Sonora, Citlalli Moreno, expuso que, mediante el programa corporativo “Belden en tu comunidad”, realizan diversas obras de beneficio social en el municipio de Nogales, al enfatizar que el objetivo principal de la iniciativa es retribuir a la sociedad local por medio de acciones concretas, con labores que abarcan el rescate de áreas verdes, donaciones a escuelas y trabajos de mantenimiento con pintura.
El día de hoy nos encontramos reforestando, Belden tiene un programa que se llama Belden en tu comunidad y nos dedicamos a hacer este tipo de programas para, reforestar algunas áreas de Nogales, pero también hacemos otras iniciativas como ayuda a escuelas, reforestación, pintura y demás. Es una iniciativa que viene de corporativo y, la finalidad es poder retribuir un poco de lo que nosotros hacemos a la sociedad de Nogales, manifestó.
Además de la plantación, las y los voluntarios limpian y acondicionan un espacio verde adoptado previamente por la compañía, con actividades que motivan a sus colaboradores a trabajar con palas, escobas y equipo de protección mientras ejecutan estas tareas de mejora urbana.
Citlalli Moreno invitó a los vecinos del sector a proteger su patrimonio natural con acciones simples, como evitar el desecho de basura en la vía pública y regar las plantas si tienen la oportunidad, al resaltar que la coordinación con Imagen Urbana suma ya seis años de trayectoria, lo cual consolida una alianza duradera entre el gobierno municipal y el sector de la maquila para beneficio de la ciudad.
Para nosotros es muy importante, siempre llevamos trabajando con Imagen Urbana aproximadamente 6 años haciendo este tipo de iniciativas y para nosotros es sumamente importante tener esos lazos bien unidos entre lo que es el municipio y claramente toda la sociedad de maquilas en este caso representando a Belden, concluyó.