Empresa maquiladora participa en jornada de reforestación y limpieza en Nogales

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Con la participación voluntaria de 45 colaboradores y en coordinación con Imagen Urbana, se realizaron labores de plantación de árboles, limpieza y acondicionamiento del camellón central del bulevar San Carlos, en la colonia San Miguel

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 10/07/2026 02:17 PM.
En Nogales y editada el 10/07/2026 02:36 PM.