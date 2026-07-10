Estudiante de la UTN concluye con éxito programa de movilidad en Taiwán

Ximena Yuneth García Durazo, estudiante de la carrera de Técnico Superior Universitario en Procesos Industriales en la Universidad Tecnológica de Nogales (UTN), ha demostrado que el talento joven sonorense no tiene fronteras; recientemente concluyó de manera sobresaliente su participación en la segunda generación del Programa de Movilidad Estudiantil en Taiwán.
Este proyecto de especialización es impulsado por el Gobierno de Sonora, a través del Consejo para el Desarrollo Sostenible (CODESO) y el gobernador Alfonso Durazo, con el firme propósito de formar líderes en la tecnología del mañana, donde, a más de 12 mil kilómetros de distancia de su hogar, Ximena Yuneth encontró su vocación para el futuro.
Durante su participación en el segmento de MAS Noticias con Nubia Uriarte, “Hagamos que lo bueno, se note”, conducido por Eliazar Alvarez, la destacada estudiante relató su experiencia de inmersión en una de las potencias tecnológicas más importantes del planeta, donde la especialización no fue un simple intercambio cultural, sino un adiestramiento riguroso en las industrias que definen el siglo XXI.
Ximena Yuneth detalló las áreas de vanguardia en las que se especializó durante los 10 meses que duró el programa, donde entre las líneas de estudio destacaron el desarrollo y la industria de los semiconductores, las nuevas tecnologías para vehículos eléctricos, la implementación de energías limpias y verdes, así como el uso avanzado de la Inteligencia Artificial, en la prestigiada Universidad de Ciencia y Tecnología del Sur de Taiwán.
Al principio yo iba con mucho miedo porque decía voy tan lejos, voy sola y luego te das cuenta por qué, por qué te mandan para allá, la tecnología de allá es muchísimo mejor de lo que uno se puede imaginar, dijo.
Luego te das cuenta por qué, por qué te mandan para allá, la tecnología de allá es muchísimo mejor de lo que uno se puede imaginar y estar de aquel lado, pues significa muy bonito, saber que eres la primera persona en tu familia que tiene la oportunidad de llegar hasta allá y que puedes regresar e impulsar a la juventud sonorense a también dar el paso y llegar tan lejos que pues, muchas veces parece imposible para uno, agregó.
Luego te das cuenta por qué, por qué te mandan para allá, la tecnología de allá es muchísimo mejor de lo que uno se puede imaginar y estar de aquel lado, pues significa muy bonito, saber que eres la primera persona en tu familia que tiene la oportunidad de llegar hasta allá y que puedes regresar e impulsar a la juventud sonorense a también dar el paso y llegar tan lejos que pues, muchas veces parece imposible para uno, agregó.
Entonces vas, aprendes todo esto y tienes, más que una obligación, yo creo que es algo que todo ciudadano debe hacer cuando se va fuera del país, que debe volver y debe entregar todos estos conocimientos, pues meramente a tu país, porque es un tema de sangre, que tú dices, ¿sabes qué? Si yo amo a mi país, yo quiero regresar y quiero que mi país se consolide como uno de los mejores en todas estas nuevas tecnologías que hay en el mundo, expresó.
Pero se vienen grandes cosas para Sonora y es por eso que nos están mandando para allá, para aprender todo lo que ellos hacen y ver la manera de replicarlo de este lado del mundo. Entonces, se vienen muy buenas cosas para Sonora, yo creo que entre ese 65% que dijiste, hay una oportunidad de conectar el tema de los semiconductores, los vehículos eléctricos, con la industria que ya tenemos aquí en Nogales, manifestó.
Antes de irme, yo quería lo que todos, una familia, un trabajo y terminar mis estudios, pues para lo mismo, familia, trabajo todos los días y ahora ya que regreso, te das cuenta del mar de oportunidades que tienes, que no hay un límite. El límite te lo pones tú y muchas veces ese límite que te pones nomás está en ti, porque tienes todas las herramientas y el apoyo de muchas personas de tu lado y de tu parte y puedes tomar tantas, tantas decisiones como tú quieras.
Que sepan que el 'no' ya lo tienen, que ustedes tienen que ir por el 'sí' y dar lo mejor de ustedes, la oportunidad está atrás de la puerta, que a lo mejor y te da mucho miedo abrir, pero te aseguro que ahí está; que no te dé miedo, que no te tiemblen las piernas porque yo sé, yo ya estuve ahí, todos tenemos las capacidades para poder hacerlo.
Pues, que se preparen, que vienen muchas cosas buenas para Nogales, para Sonora en general, y que pues se sigan esforzando. Que no den marcha atrás a los estudios, porque así, oportunidades como estas, estoy segura que se van a seguir dando y que todos tenemos la posibilidad y las capacidades para ser parte de esto, concluyó.
Pues, que se preparen, que vienen muchas cosas buenas para Nogales, para Sonora en general, y que pues se sigan esforzando. Que no den marcha atrás a los estudios, porque así, oportunidades como estas, estoy segura que se van a seguir dando y que todos tenemos la posibilidad y las capacidades para ser parte de esto, concluyó.