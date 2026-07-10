Estudiante de la UTN concluye con éxito programa de movilidad en Taiwán

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Ximena Yuneth García Durazo, alumna de Procesos Industriales, finalizó de manera sobresaliente su participación en el Programa de Movilidad Estudiantil, donde se especializó en semiconductores, vehículos eléctricos, energías limpias e inteligencia artificial

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 10/07/2026 02:13 PM.
En Nogales y editada el 10/07/2026 02:17 PM.