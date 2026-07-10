Lorenia Valles destaca crecimiento de Morena a 12 años de su registro

A 12 años de su registro como partido político, el movimiento de regeneración nacional se convirtió en la primera fuerza política del país y una de las más grandes del mundo. Desde el 9 de julio de 2014, morena es el vehículo de las aspiraciones y los sueños del pueblo de México en la lucha pacífica y democrática por el poder político, declaró Lorenia Valles en el evento de aniversario de morena en la ciudad de Hermosillo.
Durante su intervención en el evento donde asistieron dirigentes estatales, militantes y simpatizantes, la senadora de la República con licencia destacó que morena significa el avance democrático del país debido a que reivindicó la participación del pueblo y la representación de sus intereses en la toma de decisiones.
En poco más de una década, nuestro movimiento se consolidó logrando muchas victorias: dos veces la presidencia de la República, primero con el Lic. Andrés Manuel López Obrador y, luego, con la Dra. Claudia Sheinbaum; además de la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y el Senado de la República, 24 gubernaturas, la mayoría en 27 de 32 congresos locales y buena parte de las presidenciales municipales, exclamó.
Todas y todos contribuimos a que morena sea la esperanza de México. Quienes participan desde la estructura que da forma al partido, quienes cumplen con una función de gobierno y quienes desempeñan un cargo de representación popular. También cada liderazgo territorial y cada persona que se pone el chaleco guinda para recorrer las calles, casa por casa, repartiendo el periódico ‘Regeneración’ e informando a la gente sobre los logros de la Cuarta Transformación.