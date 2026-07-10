Lorenia Valles destaca crecimiento de Morena a 12 años de su registro

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Durante el aniversario de Morena en Hermosillo, la senadora con licencia afirmó que el movimiento se ha consolidado como una de las principales fuerzas políticas del país

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 10/07/2026 11:17 AM.
En Nogales y editada el 10/07/2026 11:20 AM.