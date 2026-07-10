Residente de Monarca denuncia agresión con la cacha de un arma de fuego

Un residente del fraccionamiento residencial Monarca reportó a las autoridades que fue víctima de un sujeto quien lo golpeó con la cacha de un arma de fuego en horas de la noche fuera de su domicilio en Nogales, Sonora.
De acuerdo con el reporte policial fue alrededor de las 20:50 horas que elementos de la Policía Municipal fueron alertados para que se trasladaran a la calle Regio Emilia del fraccionamiento Monarca, donde reportaban a una persona lesionada por agresión.
En el lugar se entrevistaron con la persona lesionada, la cual les manifestó que momentos antes escuchó ruidos por fuera de su domicilio en la parte posterior, por lo que al salir a investigar se percató de que en el lugar se encontraba un hombre de entre 20 y 25 años aproximadamente.
Dijo que el sujeto desconocido para él se le acercó golpeándolo con lo que parecía ser un arma de fuego en la cabeza para posteriormente retirarse del lugar, por lo que le fueron leídos sus derechos como víctima de delito.Sugerencia audio
Un vecino del fraccionamiento Monarca vivió momentos de terror al salir a investigar ruidos en la parte trasera de su domicilio en horas de la noche. Donde un sujeto desconocido entre 20 y 25 años lo sorprendió y lo golpeó en la cabeza con lo que parecía ser un arma de fuego, para después escapar del lugar.
La víctima resultó lesionada y recibió atención inmediata por parte de la Policía Municipal, quienes además le informaron sobre sus derechos como afectado. ¿quién es este agresor y qué motivó el ataque? Es hoy trabajo de las autoridades ministeriales.