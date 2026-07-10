Residente de Monarca denuncia agresión con la cacha de un arma de fuego

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La víctima señaló que fue golpeada en la cabeza por un sujeto desconocido al salir de su domicilio para investigar ruidos en la parte posterior de la vivienda

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 10/07/2026 03:48 PM.
En Nogales y editada el 10/07/2026 03:51 PM.