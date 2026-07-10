Simulacro binacional en Nogales causa alerta entre conductores y vecinos

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El ejercicio realizado en las inmediaciones de las garitas Dennis DeConcini y Morley simuló el volcamiento de una cisterna con ácido sulfúrico, con participación de autoridades de Sonora y Arizona

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 10/07/2026 03:53 PM.
En Nogales y editada el 10/07/2026 03:57 PM.