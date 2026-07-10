Simulacro binacional en Nogales causa alerta entre conductores y vecinos

Bajo el asombro de cientos de nogalenses y conductores que se dirigían al vecino país se llevó a cabo el Simulacro Binacional 2026, que tuvo como hipótesis el volcamiento de una cisterna con ácido sulfúrico.
La escenificación se realizó en punto de las 08:00 horas en las inmediaciones de la garita Dennis DeConcini y garita Morley, sobre la calle Elías final en la colonia Buenos Aires de Nogales, Sonora. En este evento internacional participaron cuerpos de rescate de Sonora y Arizona.
Se informó que este ejercicio se desarrolló en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno y con la División de Manejo de Emergencias (DEMA) de Estados Unidos, como parte de los acuerdos de cooperación binacional establecidos dentro del programa Frontera 2020-2030.
Cabe mencionar que debido a la gran movilización de autoridades y cuerpos de rescate decenas de personas se comunicaron a los números de emergencia 911 para reportar el posible hecho al ignorar la realización del ejercicio denominado “Emergencia Química Mayor”, que provocó incertidumbre entre la población.
El subdirector de Atención a Emergencias de la CEPC, Raúl Alonso Camarena Yescas, destacó la importancia de este ejercicio binacional, al señalar que fortalece la coordinación, la comunicación y la capacidad de respuesta entre las instituciones de México y Estados Unidos ante una eventual emergencia real.
A pesar de que hasta el momento la CEPC no ha dado a conocer sus mediciones o resultados obtenidos del simulacro, recalcó que con estas acciones se fortalece la coordinación interinstitucional entre cada una de las autoridades participantes de México y Los Estados Unidos.
El simulacro fue realizado en el marco del Día Nacional de la Preparación y Respuesta a Emergencias Químicas y se contó con diversas autoridades participantes, como: PROFEPA, C5i, Bomberos de Nogales, Bomberos de Santa Ana y Magdalena, Guardia Nacional, Protección Civil Estatal y Protección Civil Nogales, Policía Municipal, Policía Estatal, Secretaría de la Defensa, Cruz Roja, CRUM, Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Secretaría de Salud y DEMA, entre otras dependencias del ayuntamiento.
Se está en espera de los resultados del ejercicio binacional, hasta el momento ninguna autoridad ha dado a conocer mayores detalles.