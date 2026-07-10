Vinculan a proceso a presunto narcomenudista detenido en la colonia Moderna de Nogales

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que un hombre de 38 años fue vinculado a proceso por delitos contra la salud, tras su detención en posesión de diversas sustancias ilícitas en Nogales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 10/07/2026 03:32 PM.
En Nogales y editada el 10/07/2026 03:38 PM.