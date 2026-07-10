Vinculan a proceso a presunto narcomenudista detenido en la colonia Moderna de Nogales

Luego de haber sido detenido por las autoridades cuando realizaba una venta de drogas en la colonia Moderna en la frontera de Nogales un presunto narco urbano fue vinculado a proceso por narcomenudeo.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que obtuvo la vinculación a proceso de Jesús Emmanuel "N", de 38 años de edad, por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, derivados de la posesión de drogas, tras hechos registrados en la colonia Moderna del municipio de Nogales.
Las investigaciones establecen que el 2 de julio de 2026, alrededor de las 17:03 horas, el imputado fue detectado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sobre la calle Ejército Nacional, entre Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, realizando un intercambio con una persona no identificada.
Al percatarse de la presencia de los agentes primeros respondientes, intentó evadir la acción policial; sin embargo, fue alcanzado e inspeccionado conforme a los protocolos legales de actuación y como resultado de la intervención, le fueron asegurados una cangurera con dinero en efectivo y diversos envoltorios que contenían 17.12 gramos de "crystal", y metanfetamina, cocaína en su presentación de piedra y cocaína en polvo, distribuidos en múltiples dosis.
Durante la audiencia inicial, el Juez de Control calificó de legal la detención, el Ministerio Público formuló imputación y con base en los datos de prueba expuestos, se decretó el auto de vinculación a proceso y se impuso al imputado la medida cautelar de prisión preventiva justificada.