Aplican multa de 23 mil pesos por tirar residuos no domésticos en contenedor

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Personal de Inspección de Servicios Públicos sancionó a un residente de la colonia San Miguel por reincidir en el depósito irregular de desechos en un contenedor destinado únicamente para basura domiciliaria

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 11/07/2026 12:01 PM.
En Nogales y editada el 11/07/2026 12:05 PM.