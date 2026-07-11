Aplican multa de 23 mil pesos por tirar residuos no domésticos en contenedor

Por reincidir en el depósito de residuos no domésticos en un contenedor destinado exclusivamente para basura domiciliaria, personal de Inspección de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Nogales aplicó una multa equivalente a 201 UMAs, aproximadamente 23 mil pesos, a un residente de la colonia San Miguel.
El director de Servicios Públicos, Jesús Soto Barrera, informó que la sanción fue aplicada luego de detectarse nuevamente el depósito irregular de desechos en el contenedor ubicado sobre la calle San Nicolás, por lo que se procedió conforme a la normativa vigente.
Los contenedores están destinados únicamente para residuos domésticos. No se deben utilizar para tirar escombro, materiales de construcción, desechos de remodelaciones o residuos generados por actividades comerciales, explicó Jesús Soto Barrera.
En este caso se trató de una reincidencia, por eso se aplicó la sanción establecida. Nuestro objetivo no es afectar a la ciudadanía, sino generar conciencia y mantener el orden en el uso de los espacios públicos, expresó.
Agradecemos a las personas que sí cumplen y contribuyen a mantener limpia nuestra ciudad. Seguiremos trabajando, supervisando y aplicando la reglamentación cuando sea necesario, porque el bienestar de Nogales es responsabilidad de todas y todos, afirmó.