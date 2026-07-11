Cabildo de Nogales aprueba 11 manuales de organización

El Cabildo de Nogales ha aprobado 11 manuales de organización, mientras continúa la revisión y actualización de los documentos correspondientes a otras dependencias municipales y organismos paramunicipales.
La presidenta de la Comisión de Gobernación y Reglamentación, Claudia Marcela García Tapia, informó que el objetivo es concluir, antes de finalizar 2026, la actualización de todos los manuales de organización de la administración municipal.
Estamos trabajando de manera coordinada con la Tesorería Municipal, la Dirección Jurídica, la Secretaría del Ayuntamiento, el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental y la Oficialía Mayor, ya que se trata de un procedimiento que debe cumplirse antes de someter cada documento a consideración del pleno, explicó.
García Tapia señaló que parte de estos trabajos consiste también en establecer los lineamientos para los nuevos manuales de procedimientos internos, para lo cual se intercambia información con las personas responsables de cada área, a fin de analizarla, discutirla y dictaminarla dentro de la comisión.
La regidora destacó la participación de las y los titulares de las distintas dependencias, entre ellas Servicios Públicos, Salud Municipal, Desarrollo Urbano y Ecología, así como Tesorería Municipal.
Finalmente, indicó que el resto de las áreas continúa entregando la información requerida, lo que permite mantener avances en el proceso de actualización y fortalecer el orden administrativo del Ayuntamiento de Nogales.