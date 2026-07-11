Cabildo de Nogales aprueba 11 manuales de organización

...

La Comisión de Gobernación y Reglamentación informó que continúa la revisión y actualización de documentos correspondientes a dependencias municipales y organismos paramunicipales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 11/07/2026 12:07 PM.
En Nogales y editada el 11/07/2026 12:10 PM.