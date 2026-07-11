Celebran graduación de 21 niñas y niños en el CADI Anita Elías de Monroy

Con alegría y entusiasmo, padres de familia presenciaron la ceremonia de graduación de 21 niñas y niños que concluyeron satisfactoriamente su educación preescolar en el Centro de Atención y Desarrollo Infantil (CADI) “Anita Elías de Monroy”.
En representación del alcalde Juan Francisco Gim Nogales, la presidenta del Patronato del Voluntariado del Sistema DIF Municipal, Griselda Quintero de Gim, dirigió el mensaje oficial del evento y reconoció el esfuerzo de las familias, docentes y personal del plantel.
Agradezco a quienes, con esfuerzo y dedicación, han contribuido para que estas niñas y niños concluyan con éxito sus estudios de preescolar, expresó.
Luego de realizarse los honores a la bandera y el cambio de escolta, las niñas y niños graduados recibieron de manos de los integrantes del presídium el diploma que acredita la conclusión de su etapa preescolar y su preparación para ingresar al nivel primaria.
La directora y profesora del plantel, Leslie Daniela Villa Gil, realizó el último pase de lista, momento en el que una a una las y los estudiantes pasaron ante el presídium para recibir su documento, mismo que mostraron con orgullo a sus familiares.
Del total de estudiantes que concluyeron su educación preescolar, 13 fueron niñas y 8 niños. Como parte del programa, participaron en un emotivo baile de graduación y disfrutaron de una presentación audiovisual con recuerdos y vivencias de su paso por el CADI.