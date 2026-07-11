Celebran graduación de 21 niñas y niños en el CADI Anita Elías de Monroy

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Padres de familia, docentes y autoridades municipales acompañaron a las y los alumnos que concluyeron satisfactoriamente su educación preescolar y se preparan para ingresar al nivel primaria

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 11/07/2026 11:31 AM.
En Nogales y editada el 11/07/2026 11:33 AM.