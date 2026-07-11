DIF Nogales continúa entrega de apoyos alimentarios a personas vulnerables

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En coordinación con DIF Sonora, el organismo municipal distribuye cajas y canastas alimentarias del programa PASAPAP en colonias y comunidades previamente integradas al padrón de beneficiarios

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 11/07/2026 12:14 PM.
En Nogales y editada el 11/07/2026 12:16 PM.