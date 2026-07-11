DIF Nogales continúa entrega de apoyos alimentarios a personas vulnerables

Con el objetivo de fortalecer la alimentación de personas en situación de vulnerabilidad, DIF Nogales, en coordinación con DIF Sonora, continúa con la entrega de apoyos del Programa de Asistencia Social Alimentaria a Personas de Atención Prioritaria (PASAPAP).
Mayra Alejandra Valenzuela Leyva, coordinadora operativa de DIF Nogales, informó que los apoyos correspondientes a junio y julio se distribuyen con base en un padrón elaborado a principios de 2026.
Cada apoyo consta de una caja y una canasta alimentaria, que se entregan directamente en las colonias y comunidades previamente integradas al padrón, explicó.
Entre las comunidades beneficiadas se encuentran La Mesa y los ejidos Mascareñas, El Cíbuta y La Arizona, además de las colonias Solidaridad, Veracruz, Las Torres y Sobrino Félix.
Valenzuela Leyva destacó que esta coordinación entre DIF Sonora y DIF Nogales permite acercar apoyos alimentarios a quienes más los necesitan y contribuir al bienestar de las familias del municipio.