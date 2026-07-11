Preparan tercera edición del senderismo regional en Mascareñas

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La Comisión de Pueblos Rurales y Comunidades Indígenas y la Dirección de Desarrollo Económico afinan los detalles para realizar en agosto un recorrido que incluirá veredas, zonas boscosas y atractivos naturales del ejido

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 11/07/2026 11:36 AM.
En Nogales y editada el 11/07/2026 11:39 AM.