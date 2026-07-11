Preparan tercera edición del senderismo regional en Mascareñas

La Comisión de Pueblos Rurales y Comunidades Indígenas del Cabildo, en coordinación con la Dirección de Desarrollo Económico, afina los detalles para realizar en agosto la tercera edición del senderismo regional en el ejido Mascareñas.
Durante las reuniones sostenidas con habitantes de la comunidad y representantes del Comisariado Ejidal, se han planteado nuevas actividades para esta edición, entre ellas la posibilidad de organizar un campamento y un recorrido por zonas boscosas, ríos y ranchos emblemáticos de la región.
Olga Lydia Cabrera Altamirano, presidenta de la comisión, informó que actualmente se trabaja en la selección de los sitios por donde transitarán las y los senderistas, así como en la definición del rancho donde podría instalarse el campamento.
Estamos considerando realizar una actividad más amplia que las efectuadas en La Arizona y El Cíbuta, por lo que buscamos nuevas opciones que permitan la participación de un mayor número de senderistas, explicó.
Precisó que, de manera preliminar, se contempla iniciar el recorrido en el panteón del poblado y realizar una caminata aproximada de dos horas por la vereda del río Santa Cruz, una zona con amplia diversidad de flora y fauna, además de paisajes montañosos y vistas panorámicas.
Cabrera Altamirano agregó que, al igual que en las dos ediciones anteriores, se prevé la participación de rancheros y habitantes de la comunidad, quienes podrán ofrecer productos elaborados de manera artesanal.