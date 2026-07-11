Revisan avances en distribución de agua y rehabilitación sanitaria en Nogales

La mejora en la distribución de agua potable, la rehabilitación de la red sanitaria y el reforzamiento de instalaciones hidráulicas fueron los principales avances revisados el viernes durante la Mesa Permanente del Agua e Infraestructura Social, encabezada por el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales y el director general de OOMAPAS, Leonardo Sandoval Mendoza.
Durante la sesión se informó que diversos sectores de la ciudad presentan una mejor regularidad en los horarios de suministro, luego de que fueran resueltos problemas técnicos que habían generado retrasos en la distribución del agua.
En materia de alcantarillado sanitario, OOMAPAS llevó a cabo la reparación de una descarga domiciliaria y la reposición de 12 metros lineales de tubería sanitaria de ocho pulgadas en la línea principal de la calle Laguna Tamiahua, en la colonia Buenos Aires.
También se dio seguimiento al Plan Integral de Reposición de Concreto, mediante el cual se realizan en promedio 35 acciones por semana para rehabilitar las áreas intervenidas durante trabajos de reparación y mantenimiento del organismo operador.
Como parte del fortalecimiento de la infraestructura hidráulica, continúa el programa de seguridad en pozos, tanques y estaciones de rebombeo. Entre los avances recientes se encuentra la mejora de las condiciones de resguardo del tanque Primero Nogales, ubicado en la colonia Las Bellotas.
El Ayuntamiento de Nogales y OOMAPAS mantienen el monitoreo permanente del sistema para atender con mayor rapidez las incidencias, proteger la infraestructura estratégica y brindar un servicio más eficiente a las familias nogalenses.