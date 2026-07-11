Revisan avances en distribución de agua y rehabilitación sanitaria en Nogales

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La Mesa Permanente del Agua e Infraestructura Social informó mejoras en el suministro de agua potable, reparaciones en la red sanitaria y acciones para fortalecer la seguridad de la infraestructura hidráulica

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 11/07/2026 11:52 AM.
En Nogales y editada el 11/07/2026 11:57 AM.