Ayuntamiento de Nogales reconoce a creador del vehículo eléctrico AVIDO

En una noche llena de orgullo, talento y convivencia familiar, el Ayuntamiento de Nogales reconoció al joven nogalense Luis Fernando Fierros Sanvicente, estudiante del Instituto Tecnológico de Hermosillo y creador del vehículo eléctrico AVIDO, durante la realización de “Un Viernes Muy Mexicano” en Plaza Ochoa, actividad impulsada en coordinación con la Cámara Nacional de Comercio (CANACO).
Ante cientos de nogalenses, Luis Fernando recibió la sorpresa de incorporarse al Paseo de la Bellota, espacio destinado a reconocer a mujeres y hombres originarios de esta frontera que han destacado por sus logros y han puesto en alto el nombre de Nogales en diferentes ámbitos.
El presidente municipal, Juan Francisco Gim Nogales, destacó que reconocer a jóvenes con visión innovadora representa también una forma de motivar a las nuevas generaciones para que continúen preparándose y desarrollando proyectos capaces de transformar su comunidad.
Luis es un ejemplo del enorme talento que existe en nuestra ciudad. Su historia demuestra que los sueños que comienzan en casa, con disciplina, estudio y el respaldo de la familia, pueden convertirse en proyectos con un gran futuro. Hoy Nogales reconoce su esfuerzo y le dice que no está solo, expresó el alcalde.
Para mí fue una gran sorpresa recibir este reconocimiento e ingresar al Paseo de la Bellota. Me siento muy agradecido con mi familia, con quienes han formado parte de AVIDO y con toda la comunidad que vino a conocer nuestro trabajo. Esto me motiva a seguir adelante y a demostrar que desde Nogales podemos crear tecnología e innovación, manifestó Luis Fernando Fierros Sanvicente.
Durante el evento también estuvieron presentes Daniel Rivera, presidente de INDEX Nogales; Genaro Vecerra, director de INDEX Nogales; Miguel Torres, presidente de CANACINTRA Nogales; Julio César León Gil, presidente de CANACO Nogales, así como funcionarios públicos, integrantes del sector empresarial, familiares del homenajeado y miembros de la comunidad.
La jornada formó parte de “Un Viernes Muy Mexicano”, iniciativa promovida por CANACO para fortalecer el comercio local, recuperar los espacios públicos y ofrecer a las familias actividades de convivencia. Comerciantes afiliados participaron con venta de productos, alimentos y servicios, generando un ambiente festivo en el primer cuadro de la ciudad.
El Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes (IMFOCULTA) complementó el programa con presentaciones de baile, canto y música, que fueron disfrutadas por cientos de asistentes que se dieron cita en Plaza Ochoa.