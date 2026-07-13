Ayuntamiento de Nogales reconoce a creador del vehículo eléctrico AVIDO

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Durante “Un Viernes Muy Mexicano” en Plaza Ochoa, el joven nogalense Luis Fernando Fierros Sanvicente fue incorporado al Paseo de la Bellota por su destacada aportación al desarrollo tecnológico local

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 13/07/2026 12:11 PM.
En Nogales y editada el 13/07/2026 12:22 PM.