Detienen a conductor ebrio tras agredir a policías durante arresto en Nogales

Un conductor ebrio fue detenido por la Policía Municipal al ser sorprendido orinando en el camino de terracería que conduce a la Unison en esta frontera en compañía de dos personas más mientras bebían cerveza.
El reporte policial detalla que siendo las 19:10 horas elementos municipales al circular por el camino de terracería del periférico oriente y camino a la Universidad de Sonora, vieron a un sujeto realizando sus necesidades fisiológicas en la parte posterior de un Nissan Altima 2005 de color azul.
Al ser abordado por los observaron que otras dos personas más se encontraban ingiriendo bebidas embriagantes, por lo que procedieron su arresto para ser presentados ante un juez cívico por las faltas administrativas, colocando los candados a dos de las tres personas.
Fue al querer detener al conductor que este se puso agresivo, realizando llamadas telefónicas, mientras decía que al él no lo iban a detener comenzando a correr, por lo que comenzó la persecución, lanzando piedras en contra de los oficiales, logrando golpear a uno de ellos en la rodilla.
Hasta que pudo ser sometido el de nombre José E. "N" de 41 años, quien quedó a disposición del Centro de Atención Temprana con detenido, donde se ordenó que el vehículo también fuera puestos a su disposición.