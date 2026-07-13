Detienen a conductor ebrio tras agredir a policías durante arresto en Nogales

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Un hombre fue detenido luego de intentar escapar y lanzar piedras contra agentes municipales que lo sorprendieron consumiendo alcohol y realizando una falta administrativa en un camino de terracería hacia la Universidad de Sonora

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 13/07/2026 04:37 PM.
En Nogales y editada el 13/07/2026 04:39 PM.