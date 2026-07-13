Dos hombres resultan lesionados en agresiones registradas en distintas colonias de Nogales

Una persona fue lesionada a batazos en la cabeza por la ex pareja de su vecina e hechos ocurridos en la colonia Rosarito, y otra más fue agredida por tres de sus ex cuñados en Lomas de Anza en Nogales, Sonora.
El primer caso se documentó a las 07:53 horas cuando elementos preventivos se trasladaron a la calle Tierra Blanca de la colonia Rosarito, donde reportaban a una persona lesionada, siendo el de nombre Juan A. de 40 años de edad.
El afectado les manifestó que momentos antes estaba fuera de su casa en compañía de su vecina a quien solo conoce como Dalia, cuando llegó su ex pareja con un bate de béisbol, a quien no conoce por nombre, mismo que sin mediar palabra alguna lo golpeó en la cabeza provocándole una herida.
Dijo que marcó al 911 para pedir ayuda, haciendo mención que se trasladaría por sus propios medios al Hospital IMSS Bienestar donde fue valorado con traumatismo craneoencefálico quedando pendiente estudios de radiografía para descartar lesiones internas, siendo lesiones que tardan más de 15 días en sanar y ponen en riesgo la vida.
En otro caso a las 22:27 horas dicha autoridad acudió a la calle Loma Medellín de la colonia Lomas de Anza donde reportaban a una persona lesionada por golpes.
En el lugar se entrevistaron con Alan A. de 22 años, el cual les manifestó que momentos antes al encontrarse frente a la tienda comercial Oxxo, llegó un vehículo Chevrolet Blazer de color azul con tres personas del sexo masculino, siendo dos de ellos sus ex cuñados.
Dijo que los sujetos comenzaron a golpearlo dejándolo tirado en el lugar, ante fue trasladado ante el médico de guardia quien lo dictaminó con lesiones que tardan menos de 15 días en sanar.Ambos casos fueron turnados al Centro de Atención Temprana para su investigación.