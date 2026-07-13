Dos hombres resultan lesionados en agresiones registradas en distintas colonias de Nogales

...

Un hombre sufrió un traumatismo craneoencefálico tras ser atacado con un bate de béisbol en la colonia Rosarito, mientras que otro fue golpeado por tres sujetos en Lomas de Anza. Ambos casos ya son investigados por las autoridades

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 13/07/2026 04:50 PM.
En Nogales y editada el 13/07/2026 04:52 PM.