Explican cómo usar correctamente los parquímetros para evitar multas en Nogales

El agente Enrique Alberto Leiva, encargado de la vía de parquímetros en Nogales, Sonora, explicó el funcionamiento correcto de estos dispositivos y aseguró que la vigilancia y los recorridos en la zona se mantienen constantes en un horario de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.
Durante una entrevista, el servidor público detalló los puntos clave para evitar sanciones y la manera en que los usuarios pueden organizar sus depósitos sin necesidad de estar pendientes cada hora.
El uso correcto del parquímetro, como sabemos, son 5 pesos por hora. El parquímetro agarra más que 3 horas; si la persona quiere más de 3 horas utilizar el parquímetro, el cajón de estacionamiento, hay que marcar el numerito que le marca aquí el parquímetro. Va a llegar el técnico, el que se encarga, para poderle depositar su tiempo, y le van a dejar una notita
Igualmente, si la persona quiere estar todo el día, para que no esté saliendo y entrando, se marca este numerito, llega el técnico y le deposita aquí en el parquímetro, y el técnico le deja una notita para que no esté saliendo y entrando.
El uso correcto del parquímetro, como sabemos, son 5 pesos por hora. El parquímetro agarra más que 3 horas; si la persona quiere más de 3 horas utilizar el parquímetro, el cajón de estacionamiento, hay que marcar el numerito que le marca aquí el parquímetro. Va a llegar el técnico, el que se encarga, para poderle depositar su tiempo, y le van a dejar una notita
Igualmente, si la persona quiere estar todo el día, para que no esté saliendo y entrando, se marca este numerito, llega el técnico y le deposita aquí en el parquímetro, y el técnico le deja una notita para que no esté saliendo y entrando.
El oficial señaló que uno de los errores más constantes es el de echar la moneda antes de seleccionar el lugar con las flechas del parquímetro; por ese motivo no se registra el tiempo en el cajón correcto.
La manera correcta de utilizar el parquímetro es primeramente seleccionar el espacio donde está su numerito, es el lado izquierdo. Le ponemos nuestro espacio y de ahí va la moneda. Si vamos otra hora, volvemos a seleccionar el espacio y se vuelve a utilizar la moneda. Muchas veces llegamos, depositamos nomás, y está seleccionado el lado incorrecto, y se va para el lado contrario.
Igual, las monedas que agarra son de 1 peso, de 2 pesos, de 5 y de 10. Pero como les dije, son hasta 15 pesos nomás, para 3 horas. Ya si necesitan más tiempo, pues necesitamos marcar el número como quieran, al 312-4133.
Igual, las monedas que agarra son de 1 peso, de 2 pesos, de 5 y de 10. Pero como les dije, son hasta 15 pesos nomás, para 3 horas. Ya si necesitan más tiempo, pues necesitamos marcar el número como quieran, al 312-4133.
El agente detalló que las atenciones sobre desperfectos de los parquímetros son atendidas rápidamente, además de contar con grupos privados donde se informan sobre los reportes y de esta forma se evitan las multas.
Así es, cuando le falla su parquímetro, que depositó y no le marcó el tiempo, se marca ese numerito y nos lo mandan al grupo, para que en dado caso, en el transcurso, porque en vez de que se ocupe de otra parte, un miembro técnico es el que está en el seguro y tiene que venir hasta acá. Entonces, si le puso de ese margen y llega a inspeccionar, con eso nosotros tenemos para poderle cancelar su infracción.
También hay otro: es el parquímetro para las personas que trabajan aquí. Hay un permiso que se paga mensual. Para eso no tienes que tener adeudo de infracciones en el ayuntamiento, pero cualquier persona puede pasar aquí a tesorería y hacer uso de él. Ese permiso mensual permite estacionarse en cualquier parquímetro, no lleva uno específico. Así que en cualquier lugar de parquímetro se puede estacionar esa persona con ese permiso, ese pago, y lo ponen lo más visible en la parte de enfrente del vehículo, detalló.
Así es, cuando le falla su parquímetro, que depositó y no le marcó el tiempo, se marca ese numerito y nos lo mandan al grupo, para que en dado caso, en el transcurso, porque en vez de que se ocupe de otra parte, un miembro técnico es el que está en el seguro y tiene que venir hasta acá. Entonces, si le puso de ese margen y llega a inspeccionar, con eso nosotros tenemos para poderle cancelar su infracción.
También hay otro: es el parquímetro para las personas que trabajan aquí. Hay un permiso que se paga mensual. Para eso no tienes que tener adeudo de infracciones en el ayuntamiento, pero cualquier persona puede pasar aquí a tesorería y hacer uso de él. Ese permiso mensual permite estacionarse en cualquier parquímetro, no lleva uno específico. Así que en cualquier lugar de parquímetro se puede estacionar esa persona con ese permiso, ese pago, y lo ponen lo más visible en la parte de enfrente del vehículo, detalló.
El horario es de 8 a 18 horas, de lunes a sábado. Los domingos no se depositan, ni los días festivos que sean feriados. Esos días no se les deposita el parquímetro, pero de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 18 horas, explicó.
El horario es de 8 a 18 horas, de lunes a sábado. Los domingos no se depositan, ni los días festivos que sean feriados. Esos días no se les deposita el parquímetro, pero de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 18 horas, explicó.
Finalmente, el oficial encargado recomendó al usuario reportar cualquier anomalía con el parquímetro, marcar el número que está en la pantalla de estos y esperar al técnico para evitar multas y para que el personal sepa que hay una anomalía.
No se estresen, tómense la molestia de marcar al número 312-4133. Marque el número, nosotros no tenemos llave, no lo manejamos; para eso hay otro personal y se atiende rápido, recomendó, dijo.
No se estresen, tómense la molestia de marcar al número 312-4133. Marque el número, nosotros no tenemos llave, no lo manejamos; para eso hay otro personal y se atiende rápido, recomendó, dijo.