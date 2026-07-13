Explican cómo usar correctamente los parquímetros para evitar multas en Nogales

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Autoridades municipales informaron que los parquímetros operan de lunes a sábado, de 8:00 a 18:00 horas, y recordaron a los usuarios la importancia de seleccionar correctamente el cajón antes de depositar las monedas, además de reportar cualquier falla para evitar infracciones

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 13/07/2026 04:54 PM.
En Nogales y editada el 13/07/2026 04:58 PM.