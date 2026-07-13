Froylán Gámez recorre Nogales para escuchar demandas ciudadanas

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El aspirante a la coordinación de los comités de defensa de la transformación en Sonora sostuvo un encuentro con militantes y simpatizantes como parte del ejercicio denominado “las voces de Sonora”

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 13/07/2026 01:23 PM.
En Nogales y editada el 13/07/2026 01:34 PM.