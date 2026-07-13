Froylán Gámez recorre Nogales para escuchar demandas ciudadanas

En el marco de su gira de trabajo por el norte del estado, Froylán Gámez Gamboa, aspirante a la coordinación de los comités de defensa de la transformación en Sonora, visitó esta frontera con el objetivo de estrechar lazos con militantes y simpatizantes, así como recopilar las principales demandas sociales que definirán el futuro de su proyecto político en un ejercicio que llama “las voces de Sonora”.
Durante el encuentro, Gámez Gamboa expresó su motivación ante el reto de recorrer los municipios de la entidad, al afirmar que la escucha directa de testimonios resulta crucial para la edificación del “segundo piso” de su movimiento. El aspirante destacó el impacto positivo de los apoyos sociales vigentes y subrayó la relevancia de dar continuidad a la infraestructura estratégica que impulsa el gobierno estatal.
Sin duda alguna escuchar tantas historias, reflexionar también de lo que hay por hacer todavía, pues es algo muy importante para llevar la transformación al segundo piso que requerimos aquí en el estado de Sonora; hay grandes avances, están muchos programas sociales beneficiando a la población, dijo.
Hay también impulso de obras estratégicas por parte del gobernador Alfonso Durazo aquí y todavía pues vamos a seguir construyendo con las voces de la gente, con las voces de Sonora para que tener este documento una vez que sepamos quién es el coordinador de defensa en el estado de Sonora, agregó.
Hay también impulso de obras estratégicas por parte del gobernador Alfonso Durazo aquí y todavía pues vamos a seguir construyendo con las voces de la gente, con las voces de Sonora para que tener este documento una vez que sepamos quién es el coordinador de defensa en el estado de Sonora, agregó.
Hay que tener madurez política en este proceso, los seis aspirantes alcanzamos un acuerdo mutuo con el fin de ejercer actividades en distintos lugares y momentos para evitar cruces en las agendas, señaló de manera contundente, al descartar posibles rupturas internas y reiteró que la unidad constituye la mayor fortaleza de la organización.
También los seis hemos decidido platicar constantemente para reflexionar de lo que vamos viendo en este caminar, de lo importante también que es escuchar a la gente y de construir con ellas y con ellos las historias del segundo piso de la transformación.
La unidad va a ser nuestra fortaleza, nadie va a romper, nadie se va a ir del movimiento, hemos signado un pacto de civilidad y en ese sentido vamos a seguir construyendo no por un proyecto individual, sino por un proyecto colectivo que es la cuarta transformación, indicó.
También los seis hemos decidido platicar constantemente para reflexionar de lo que vamos viendo en este caminar, de lo importante también que es escuchar a la gente y de construir con ellas y con ellos las historias del segundo piso de la transformación.
La unidad va a ser nuestra fortaleza, nadie va a romper, nadie se va a ir del movimiento, hemos signado un pacto de civilidad y en ese sentido vamos a seguir construyendo no por un proyecto individual, sino por un proyecto colectivo que es la cuarta transformación, indicó.