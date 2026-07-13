Lluvias fortalecen captación de agua y mejoran abasto en Nogales

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Las recientes precipitaciones incrementaron el flujo en la galería filtrante de la ciudad y, junto con la disminución en el consumo por las bajas temperaturas, han permitido mejorar la presión en la red de distribución, informó OOMAPAS

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 13/07/2026 04:22 PM.
En Nogales y editada el 13/07/2026 04:25 PM.