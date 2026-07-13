Lluvias fortalecen captación de agua y mejoran abasto en Nogales

A diferencia de las afectaciones viales sufridas en otros sectores, las recientes precipitaciones han generado un balance positivo para el sistema de captación de agua en la frontera, por lo que el director del OOMAPAS, Leonardo Sandoval Mendoza, señaló que, aunque el proceso de filtración hacia el subsuelo es paulatino y aun no se cuantifica en su totalidad las lluvias representan un importante alivio para el abastecimiento local.
El principal indicador del beneficio inmediato se refleja en la galería filtrante de Nogales, Sonora, las cual registró un incremento que si bien no se ha medido con exactitud si representa en crecimiento en la captación de 80 a 120 litros por segundo aproximadamente, un incremento de cerca de 40 litros que coincide con los trabajos de mantenimiento que el organismo ejecuta actualmente para la infraestructura y que proyecta mejores resultados en los próximos días, con el seguir de la lluvia.
Pero lo que si nos han beneficiado bastante es la reducción en la temperatura, que hemos tenido un poco menos de consumo y por tal razón podemos generar un poco más de presión para que le llegue mejor el agua a nuestros usuarios. Entonces lo vamos a medir, lo vamos a monitorear ya que sea prudente, pero en lo que sí es un indicador muy eficiente es lo que es la galería filtrante, o sea si nos aumentó bastante el afluente y también aparte estamos en proceso ahorita del mantenimiento que le estamos dando a la galería y tenemos un muy buen gasto, indicó Sandoval.
Sobre la red de drenaje, el director aseguró que las incidencias no han sido tan severas como en años anteriores, lo cual atribuyó a las labores preventivas realizadas durante meses en el arroyo los Nogales, sin embargo, reconoció que debido al flujo de agua en las avenidas se presentarán algunos brotes aislados en zonas como la avenida Tecnológico, aclarando que el problema se ha reducido drásticamente en comparación a periodos anteriores.
Si, mira no son tan severos como en otros tiempos, ahorita tomamos la precaución y todos los trabajos que se han estado haciendo en el arroyo de los Nogales, pues ya tenemos bastante tiempo, meses trabajando ahí y pues es fruto de ese esfuerzo que han realizado los muchachos por parte del organismo que no se tienen algunos problemas severos con drenaje. No, si tenemos algunos, nos están brotando, nos van a brotar ahorita en la Tecnológico, pero en otras áreas, como se utilizaba antes, pues si se ha reducido bastante, mencionó.