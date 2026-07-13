Lluvias monzónicas provocan afectaciones en vialidades de Nogales

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Las primeras precipitaciones de la temporada generaron acumulaciones de tierra, basura y escombros en distintas calles de la ciudad, lo que activó operativos de limpieza y atención por parte de dependencias municipales

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 13/07/2026 04:16 PM.
En Nogales y editada el 13/07/2026 04:19 PM.