Lluvias monzónicas provocan afectaciones en vialidades de Nogales

Las primeras precipitaciones de la temporada monzónica, generó diversas afectaciones en las vialidades de la frontera, lo que activó un despliegue de diferentes equipos de trabajo del municipio, por lo que el secretario del Ayuntamiento de Nogales, Hipólito Sedano Ruiz, informó que los mayores daños se concentraron en 5 de Febrero, la avenida Tecnológico, Natación y algunos accesos a Ruiz Cortines, donde el paso del agua provocó acumulaciones de tierra y escombros.
Entre lo más relevante tras el paso de la tormenta, el funcionario detalló el derrumbe de una parte del cerro de la calle 5 de Febrero, en las inmediaciones de la Escuela Secundaria General 2, lo que obstruyó temporalmente uno de los carriles de circulación, sumándose a las afectaciones ocasionadas de otras calles debido a los arroyos.
Ahí se había afectado uno de los carriles de circulación. De la misma manera también la salida de la calle Maratón tuvo sus consecuencias. Por ser las primeras lluvias de la temporada hay mucho arrastre de basura, así es que el día de ayer servicios públicos e Imagen Urbana se dieron a la tarea del retiro justamente de estas cantidades de basura que resultaron y hoy por la mañana el personal de Imagen Urbana estuvo barriendo prácticamente lo que es la calle Tecnológico que también contenía una cantidad importante de basura, comentó el secretario.
Realmente, y debo decirlo con todas sus letras, en la mayoría de las ocasiones es irresponsabilidad de las personas porque estamos viendo que los arroyos crecen y de manera irresponsable tratamos de cruzar esos arroyos. Y obviamente la fuerza del agua es superior a la resistencia de nuestros pies sujetándonos al suelo. Entonces nos arrastra el agua y nos lleva. Entonces prevengamos este tipo de situaciones evitando cruzar los arroyos cuando están en toda su expresión, indicó.