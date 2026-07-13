Mando Coordinado rescata a familia tras creciente de arroyo en Santa Cruz

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Elementos de seguridad atendieron el incidente de un vehículo arrastrado por la corriente y confirmaron que sus ocupantes se encontraban sin lesiones, además de mantener operativos preventivos por las recientes lluvias

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 13/07/2026 01:50 PM.
En Nogales y editada el 13/07/2026 01:58 PM.