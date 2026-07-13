Mando Coordinado rescata a familia tras creciente de arroyo en Santa Cruz

El Mando Coordinado, integrado por el Ayuntamiento de Santa Cruz y el Gobierno del Estado de Sonora a través de la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), mantiene un despliegue operativo constante para mitigar los daños ocasionados por las recientes precipitaciones en la región.
Como medida precautoria, las autoridades confirmaron la permanencia de todos los protocolos de seguridad implementados para salvaguardar la integridad de la población, así como acciones específicas de rescate de una familia cuyo vehículo fue arrastrado por un arroyo a eso de las 20:00 horas del domingo.
De acuerdo con el informe oficial emitido y en base ha llamado del C5 Nogales, elementos de seguridad lograron contacto con los tripulantes de un vehículo tipo pick up Cheyenne, color guinda, el cual fue arrastrado por la corriente a la altura del rancho El Cajón, en jurisdicción del municipio de Santa Cruz.
En el lugar, los oficiales de la PESP establecieron diálogo con el ciudadano Ricardo, de 28 años de edad y originario del vecino municipio de Nogales, al precisar que el conductor viajaba en compañía de cuatro personas, entre ellas diversos familiares y menores de edad.
Tras confirmar de viva voz que todos los pasajeros se encontraban en perfecto orden físico y sin lesiones, las autoridades procedieron con su traslado, donde el personal operativo les brindó resguardo y seguridad total en las instalaciones de la comandancia del ejido Miguel Hidalgo.
Las vías presentan condiciones de deterioro extremo, con múltiples vados, tramos carcomidos por la corriente y una severa acumulación de piedras que obstruyen el paso vehicular, sumado a la crecida de las corrientes de aguas en el arroyo Santa Cruz en los cruces conocidos como “Del Oso” y “Mal Paso”, específicamente en el trayecto de Santa Cruz a San Lázaro, donde muestran la fuerza y el alto volumen de la corriente de agua turbia sobre los cruces, prueba innegable del riesgo letal para cualquier tipo de transporte.
Ante este panorama de contingencia natural, las autoridades de los tres niveles de gobierno reiteran medidas de prevención ineludibles como evitar por completo el cruce de arroyos, ríos o vados con agua en movimiento; respetar los cierres viales y acatar las indicaciones de los elementos de seguridad y permanecer bajo resguardo en los hogares hasta el anuncio oficial del cese de las alertas meteorológicas, con la oportunidad de llamar de inmediato al número 911 ante cualquier situación de emergencia.