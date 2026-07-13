Más de 500 personas corren en Nogales para ayudar a Alejandrito a conseguir un exoesqueleto

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Cientos de nogalenses participaron en el Run Party con Causa “Corremos por Alejandrito”, una carrera solidaria destinada a recaudar fondos para la compra de un exoesqueleto pediátrico que permitirá mejorar la movilidad y rehabilitación de un niño de seis años con parálisis cerebral

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 13/07/2026 05:14 PM.
En Nogales y editada el 13/07/2026 05:16 PM.