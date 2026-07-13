Más de 500 personas corren en Nogales para ayudar a Alejandrito a conseguir un exoesqueleto

La mañana del domingo en la Plaza Miguel Hidalgo de Nogales, Sonora, se llenó de energía, música y solidaridad, con más de 500 corredores y ciudadanos se dieron cita para participar en el Run Party con Causa “Corremos por Alejandrito”, un evento que trascendió el ámbito deportivo para convertirse en una verdadera fiesta de empatía y apoyo comunitario.
Esta carrera no solo buscó recaudar fondos, sino que también sirvió como marco para celebrar el cumpleaños de Matilde “Matty” González Rojas, del club Perros y Plácido Quintero, del entusiasta grupo Altruistamente Locos. La convocatoria fue un esfuerzo conjunto que unió a la familia del pequeño, al Instituto del Deporte de Nogales, dirigido por Marco Alonso Martínez Rodríguez, a diversos clubes de corredores locales y a la sociedad civil en general.
La gran meta es adquirir un exosqueleto pediátrico para Alejandrito, un niño de seis años diagnosticado con parálisis cerebral, de ahí que, el objetivo principal de este gran esfuerzo comunitario es adquirir este equipo especializado que tiene una inversión de 320 mil pesos, que sería el primero de su tipo en todo el estado de Sonora.
La madre de Alejandrito, Laura Ayala, explicó que las pruebas físicas para adaptar este equipo ya se llevaron a cabo exitosamente en Guadalajara y este permitirá la rehabilitación diaria del menor, dándole la oportunidad de mantenerse en pie y caminar.
Al precisar que, el objetivo a corto plazo es que Alejandrito pueda inaugurar la próxima carrera con causa que se trata de “Carrera Rosa”, en favor de la lucha contra el cáncer, programada para el 12 de octubre, al caminar con su nuevo exoesqueleto.
Estamos muy agradecidos por toda la respuesta de las personas que se agregaron a esta carrera con causa, no esperábamos esta respuesta tan grande de la comunidad nogalense y de sus alrededores, expresó emocionada, al destacar que el exoesqueleto le brindará a su hijo la movilidad y la independencia necesarias para su desarrollo.
Desde el respaldo institucional, Olga Lucía Gaxiola López, coordinadora deportiva del Instituto del Deporte, reafirmó el compromiso del gobierno local con estas iniciativas.
Significa mucho porque es ayudar a nuestra comunidad, y más a un niño, nos llena de satisfacción ver la respuesta de la gente, casi 500 personas inscritas.