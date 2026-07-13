Museo de Arte de Nogales reúne voces para rescatar la memoria apache

...

El evento “Apache Story Telling” congregó a narradores, académicos y líderes comunitarios de Sonora y Arizona para compartir relatos ancestrales y fortalecer la identidad cultural de la Tribu Lipan Apache

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 13/07/2026 03:55 PM.
En Nogales y editada el 13/07/2026 04:03 PM.