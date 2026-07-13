Museo de Arte de Nogales reúne voces para rescatar la memoria apache

El Museo de Arte de Nogales, sirvió como escenario del rescate de la memoria histórica regional con el evento “Apache Story Telling” o “Narraciones Apaches” el cual se llevó a cabo el pasado sábado 11 de julio, organizado por la Tribu Lipan Apache y que reunió a narradores, académicos y líderes comunitarios, tanto de Arizona, como de Sonora, con el objetivo de compartir relatos ancestrales y fortalecer los lazos de identidad de una herencia que se encuentra reescribiéndose en la frontera.
La continuidad de la cultura de los pueblos originarios, no se fractura con las divisiones geográficas, cuya tradición oral ha sido preservada por generaciones mediante el esfuerzo de los líderes comunitarios, quienes se han enfocado en trasmitir estos conocimientos a las juventudes, por lo que durante las intervenciones se destacó la relevancia de escuchar a los denominados como “Guardianes de la Memoria”, quienes comparten la riqueza cultural e histórica que se ha desarrollado en el desierto y lo que significa permanecer, así como desarrollarse en sus tierras originarias.
Dentro del programa se contó con la destacada participación de narradores especializados quienes abordaron el legado indígena desde diferentes disciplinas, entre ellos el hombre medicina Larold Dazen, quien aportó la visión del pueblo Apache desde un punto de vista espiritual y tradicional, mediante cantos de honor a los ancestros, mientras que la cronista de Ímuris, la doctora Pina Romero, enriqueció el evento con valiosas anécdotas e historias locales sobre la Apachería en la región, que han pasado de voz en voz con el tiempo.
Una de las piezas fundamentales que se compartieron para el entendimiento histórico, fue la conferencia y exposición titulada “Historia de los pueblos apaches en Sonora”, la cual tuvo como exponente a la doctora Amparo Reyes, con más de 20 años de trayectoria en la investigación y difusión de la memoria de la Apachería en el estado, la especialista ofreció un desglose académico y pedagógico que permitió que los asistentes, entendieran en dimensión el impacto, la resistencia y la evolución de estas comunidades en el territorio sonorense .
El evento concluyó con un agradecimiento a toda la comunidad por parte de la Tribu Lipan Apache, por el esfuerzo en el rescate de las tradiciones, por lo que este pueblo reconocido como el noveno en Sonora, consideró el apoyo de la ciudadanía y las autoridades para abrir estos espacios a que los nogalenses conozcan a su etnia originaria, son fundamentales, como lo compartió el Jefe de los Lipanes Joel Cabral y la secretaria de esta agrupación Cecilia Castro, al representante del Gobierno Municipal, Nadir Altair del Cid, director de IMFOCULTA.