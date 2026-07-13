Sentencian a más de cuatro años de prisión a mujer por posesión de fentanilo en Nogales

Una mujer residente de la colonia Leandro Valle en esta frontera fue sentenciada a más de cuatro años de cárcel luego de ser sorprendida en posesión de pastillas de fentanilo las cuales comercializaba en dicho sector.
La Fiscalía General de la República (FGR) en Sonora, en procedimiento abreviado, obtuvo sentencia condenatoria contra Freyda "N", luego de acreditar su participación en delitos contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio de sustancia que contiene fentanilo.
Freyda "N" y el narcótico fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal (MPF) en Sonora, quien realizó diversas diligencias y aportó los medios de prueba necesarios para que el juez dictara una pena de cuatro años cinco meses 10 días de prisión.
Antecedentes del caso refieren que, a través de un Informe Policial Homologado, elementos de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal pusieron a disposición de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) a Freyda "N", quien fue detenida en las inmediaciones de la colonia Leandro Valle, en Nogales, Sonora, donde le aseguraron 118 pastillas de sustancia con fentanilo