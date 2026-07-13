Sentencian a más de cuatro años de prisión a mujer por posesión de fentanilo en Nogales

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Una mujer detenida en la colonia Leandro Valle fue condenada a cuatro años, cinco meses y 10 días de cárcel, luego de que la FGR acreditó que poseía pastillas de fentanilo con fines de comercio

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 13/07/2026 04:46 PM.
En Nogales y editada el 13/07/2026 04:48 PM.