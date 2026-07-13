Vinculan a proceso a hombre que intentó asaltar negocio en Nogales con un cuchillo

Luego de haber sido detenido por la policía municipal tras intentar asaltar a empleados de un negocio de la zona comercial El Greco un sujeto fue vinculación a proceso por portación de arma impropia tras violento incidente en Nogales.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que obtuvo la vinculación a proceso de José Leonardo "N", de 48 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de portación de arma impropia, en perjuicio de Jessie Francisco "N", Adeline Sindy "N" y quien más resulte ofendido en hecho violento registrado en un comercio de Nogales.
De acuerdo con la investigación, el 3 de julio de 2026, aproximadamente a las 09:29 horas, el imputado ingresó acompañado de una mujer a un establecimiento comercial ubicado sobre el bulevar El Greco, en la colonia Unidad Deportiva, donde intimidó a los empleados mediante amenazas para exigir la entrega de dinero.
Durante la agresión, José Leonardo "N" habría extraído un cuchillo con el que intentó agredir a Jessie Francisco "N", al tiempo que profería amenazas de muerte, mientras su acompañante intentaba agredir físicamente a la cajera Adeline Sindy "N" con el mismo propósito intimidatorio.
Tras su detención, los agentes aseguraron al imputado un cuchillo y una navaja, cuya portación no fue justificada como instrumento de profesión, actividad u oficio, ni para un fin lícito, con lo que puso en riesgo la seguridad y tranquilidad de las personas.
Durante la audiencia inicial, el Juez de Control calificó de legal la detención, el Ministerio Público formuló imputación y se obtuvo el auto de vinculación a proceso, así como la medida cautelar de prisión preventiva justificada.