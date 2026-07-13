Vinculan a proceso a hombre que intentó asaltar negocio en Nogales con un cuchillo

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Un juez vinculó a proceso a un hombre de 48 años por portación de arma impropia, luego de que presuntamente amenazó a empleados de un comercio en la zona de El Greco para exigir dinero. Permanecerá en prisión preventiva mientras continúan las investigaciones

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 13/07/2026 04:41 PM.
En Nogales y editada el 13/07/2026 04:44 PM.