Avanza dispersión de programas del Bienestar y alerta contra fraudes en Sonora

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La Secretaría de Bienestar continúa con la dispersión de recursos de los programas sociales y reiteró que no existen bonos extraordinarios ni préstamos del Banco del Bienestar, por lo que llamó a la población a informarse únicamente a través de canales oficiales

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 14/07/2026 11:20 AM.
En Nogales y editada el 14/07/2026 11:32 AM.