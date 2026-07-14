Avanza dispersión de programas del Bienestar y alerta contra fraudes en Sonora

El Gobierno Federal continúa con éxito la dispersión de recursos correspondientes a los Programas para el Bienestar y como parte del calendario oficial, este lunes 13 de julio se realiza el depósito a las y los beneficiarios cuyo primer apellido comience con la letra G.
Así lo dio a conocer el delegado en Sonora de la Secretaría del Bienestar Octavio Almada Palafox, al precisar que los programas que reciben su apoyo el día de hoy incluyen Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Mujeres Bienestar, Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad y el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras.
Recordó a los derechohabientes que el dinero depositado está seguro y no desaparece si no se retira el mismo día, además, que la tarjeta del Banco del Bienestar funciona como cualquier otra tarjeta de débito, por lo que puede ser utilizada de manera directa para realizar pagos en supermercados, farmacias y cualquier establecimiento con terminal bancaria, a fin de evitar así filas innecesarias en los cajeros.
El delegado advirtió sobre la circulación de información falsa en redes sociales respecto a supuestos apoyos adicionales:
“Anda circulando en redes una información falsa de que hay bonos para la pensión de Mujeres con Bienestar, les quiero reiterar y decirles que no hay ningún bono, es falso”, enfatizó Almada Palafox.
Las acciones de supervisión y el contacto directo con la gente, como el que realiza la delegación en Sonora, son piezas clave para seguir la consolidación lo que la administración ha denominado el Segundo Piso de la Transformación, al asegurar el bienestar social en cada rincón del país.