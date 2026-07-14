Ayuntamiento defiende diseño de paso peatonal y reductor de velocidad en Nogales

...

El secretario de Desarrollo Urbano, Jorge Medina Esqueda, aseguró que la obra fue diseñada para canalizar el agua de lluvia y proteger a los peatones, además de anunciar la colocación de boyas tras un accidente provocado por un conductor que circulaba en sentido contrario

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 14/07/2026 11:51 AM.
En Nogales y editada el 14/07/2026 11:55 AM.