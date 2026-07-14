Ayuntamiento defiende diseño de paso peatonal y reductor de velocidad en Nogales

El secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento de Nogales, Jorge Medina Esqueda, aclaró las dudas de la ciudadanía respecto al reductor de velocidad y paso peatonal construido en las inmediaciones de una escuela secundaria local, esto en respuesta a las opiniones que señalan a la estructura como peligrosa, debido a sus canales hidráulicos, por lo que el funcionario explicó que el diseño técnico responde a la necesidad de canalizar los flujos de agua y garantizar el cruce seguro de los estudiantes.
De acuerdo con Medina, el reductor cuenta con un canal central y dos laterales, los cuales tienen el propósito de dar vía al flujo del arroyo que baja por la zona y mitigar el arrastre de sólidos, por lo que detalló que en la parte alta se instalaron rejillas de protección peatonal y barandales en las rampas de acceso, por lo que descartó riesgos si se transita correctamente; si bien confirmó que un vehículo cayó por el sitio por circular en sentido contrario, esta semana se instalarán boyas de señalización para dar sentido al tráfico.
En la parte alta de la canalización central y las laterales se construyeron rejillas de protección para que puedan circular los peatones y también se construyeron unos barandales para darle orden a las rampas de acceso lateralmente. Entonces, sí, efectivamente supimos de un vehículo que cayó ahí por falta de precaución y del sentido contrario, entonces es muy importante que se peguen a los carriles, están señalizados y se le van a colcar esta semana boyas, mencionó Medina.
Refirió como prueba de este monitoreo que el agua fluyó correctamente sobre la losa de rodamiento colada previamente, registrándose únicamente daños en tuberías de agua y drenaje en la rejilla de captación, los cuales ya están siendo reparados en coordinación con OOMAPAS. Sobre los reportes de desbordamiento en las calles Natación y Terrenate, el secretario precisó que el problema no es de capacidad, sino de taponamiento por desechos, por lo que se espera en un futuro cercano la construcción de un desarenador en la zona.
Así es, siempre la primera lluvia, esta lluvia no fue una lluvia muy fuerte, pero sí tuvo bastante arrastre de basura. Sabemos que la basura no es directamente proporcional a la cantidad de agua. A veces llueve un poco, pero viene mucha basura. Entonces, normalmente la primera lluvia es donde trae más basura y a la otra ya es menos basura, manifestó.