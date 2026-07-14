Colapso de drenaje provoca derrame de aguas negras en la colonia Héroes

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Un fallo en la red sanitaria provocó el desbordamiento de aguas residuales sobre la avenida principal de la colonia Héroes, por lo que OOMAPAS inició trabajos de evaluación y reparación para contener la afectación

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 14/07/2026 04:21 PM.
En Nogales y editada el 14/07/2026 04:24 PM.