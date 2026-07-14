Colapso de drenaje provoca derrame de aguas negras en la colonia Héroes

Un colapso en la red de drenaje cubrió de aguas residuales la avenida principal de la colonia Héroes en Nogales, Sonora, los reportes de los residentes del lugar alcanzaron a la directiva de Oomapas poniendo manos a la obra para solucionarlo.
El Organismo explicó que efectivamente se trató de fallo en la red de drenaje que desemboca sobre la calle Río Bravo, el cual ocasionó daños en una tubería.
Dieron a conocer qué como medida inmediata, el personal de Oomapas acudió al lugar a valorar el colapso y se programó realizar trabajos para controlar la situación y posteriormente se trabajar en la rehabilitación de la infraestructura dañada.
En el sector también se localizó una fuga localizada en el cruce de Río Grijalva y Río Alisos, donde las descargas también convergen hacia Río Bravo, al igual que derrame de aguas negras en calle Río Moctezuma.
Debido a la complejidad de los trabajos, se estima que las labores podrían extenderse por un periodo mayor a 36 horas.
Por lo que el organismo agradece la comprensión de la ciudadanía mientras se llevan a cabo dichas acciones para restablecer el correcto funcionamiento de la red.