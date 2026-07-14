Confirma alcalde renuncia de la tesorera de Nogales; prepara relevo

El presidente municipal de Nogales, Juan Francisco Gim Nogales, confirmó de manera oficial la renuncia de la tesorera del Ayuntamiento de Nogales, Julia Patricia Huerta, por lo que explicó que la funcionaria presentó su petición de separarse del cargo con poco más de una semana de anticipación, lo que permitió iniciar el proceso administrativo de entrega-recepción de la dependencia de forma estructurada y ordenada.
De acuerdo con el alcalde, el motivo principal de la separación institucional obedece al interés de la funcionaria de emprender un proyecto de carácter político y personal, por lo que ante este movimiento el munícipe indicó que ya se encuentran analizando opciones para los titulares de finanzas municipales durante esta nueva etapa de gobierno.
La maestra Julia Huerta, ella me presentó su renuncia hace una semana, diez días. Yo le pedí que fueran por anticipación para tener ya directamente a la que yo pudiera pedirle al Cabildo que fuera la que la sustituya a ella. Y estamos preparando ya la entrega a recepción para que Julia ya se separe de su cargo, mencionó.
Con el objetivo de dar continuidad a esta línea de eficiencia, mencionó el alcalde, la administración buscará que el nuevo titular de la tesorería cuente con un perfil profesional, enfocado en el manejo responsable de los recursos públicos, y manifestó, que frente a la posibilidad de que se vengan más movimiento de cara a los tiempos políticos del 2027, se mantendrá una postura de responsabilidad en cada área operativa de la frontera.
Sí, la verdad, lo digo yo, lo dicen los números, lo dicen los bancos, lo dice la misma administración y creo que en cada cuenta pública de cada trimestre que ella presentó, ahí, desde la primera vez que ella está aquí, fue una persona muy acertada y creo que haría un buen trabajo a donde ella fuera porque es profesional, es inteligente, es humanista y creo que tiene mucho por delante Julia porque es una persona joven, indicó el alcalde.