Confirma alcalde renuncia de la tesorera de Nogales; prepara relevo

...

El presidente municipal Juan Gim Nogales confirmó la salida de Julia Patricia Huerta de la Tesorería Municipal, al señalar que la funcionaria presentó su renuncia con anticipación para realizar una entrega-recepción ordenada y facilitar el nombramiento de su sucesor

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 14/07/2026 04:33 PM.
En Nogales y editada el 14/07/2026 04:36 PM.