Convocan a beneficiarios del Programa de Vivienda para el Bienestar en Nogales

La Promotora Inmobiliaria Municipal convocó a las personas beneficiarias del Programa de Vivienda para el Bienestar a una reunión informativa que se llevará a cabo este miércoles 15 de julio, de las 08:00 a las 17:00 horas, en la Cineteca de IMFOCULTA en Nogales, Sonora.
El titular de la dependencia, Gabriel Bonillas García, informó que deberán asistir únicamente las personas que realizaron su registro, entregaron la documentación requerida y recibieron la notificación de aprobación, ya que durante la asamblea firmarán el convenio de subsidio para la adquisición de una vivienda.
Las personas que se registraron, entregaron la documentación y recibieron la notificación de aprobación son quienes deberán acudir a esta reunión, en la que se formalizará el convenio de subsidio correspondiente, explicó.
Bonillas García precisó que las viviendas serán entregadas una vez que concluyan los trabajos de construcción, y señaló que estas 700 personas forman parte del primer paquete de beneficiarios del programa.
Asimismo, exhortó a quienes aún no se han registrado a permanecer atentos a los avisos oficiales, ya que el módulo de información y recepción de documentos regresará a Nogales a principios de agosto.
Actualmente, el módulo de registro se encuentra en otro municipio del norte del estado y posteriormente regresará a Nogales, donde permanecerá durante un periodo más amplio para atender a la mayor cantidad posible de personas interesadas, indicó.