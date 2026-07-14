Convocan a beneficiarios del Programa de Vivienda para el Bienestar en Nogales

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La Promotora Inmobiliaria Municipal llamó a las personas aprobadas en la primera etapa del Programa de Vivienda para el Bienestar a asistir este 15 de julio a la Cineteca de IMFOCULTA para firmar el convenio de subsidio que permitirá avanzar en la adquisición de su vivienda

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 14/07/2026 04:27 PM.
En Nogales y editada el 14/07/2026 04:31 PM.