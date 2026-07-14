Detienen a hombre por golpear a su esposa tras negarle dinero para alimentar a sus nietos

...

Un hombre de 45 años fue detenido en el ejido Mascareñas luego de presuntamente agredir física y verbalmente a su esposa, quien le solicitó dinero para dar de comer a sus nietos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 14/07/2026 04:17 PM.
En Nogales y editada el 14/07/2026 04:19 PM.