Detienen a hombre por golpear a su esposa tras negarle dinero para alimentar a sus nietos

Un sujeto que agredió físicamente a su esposa por pedirle dinero para darle de comer a sus nietos fue detenido por la Policía Municipal en el ejido Mascareñas.
De acuerdo con el reporte policial fue a las 11:30 horas cuando elementos preventivos fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran a dicho poblado donde reportaban un caso de violencia familiar.
En el lugar se observó a una persona del sexo masculino agrediendo de manera verbal a una mujer, misma que al notar la presencia policial señaló a dicho masculino como quien minutos antes la había agredido físicamente, señalando que cuenta con una orden de protección.
Por tal motivo al agresor de nombre Santiago "N" de 45 años de edad, fue arrestado mientras que la víctima les manifestó que el problema sucedió cuando acudió con la persona detenida quien es su esposo, para pedirle dinero para alimentar a sus nietos.
Dijo que esa razón provocó que éste se molestara, ya que ella lo había dejado y le dijo que no le daría nada ya que no era su responsabilidad, comenzando a agredirla de manera verbal para posteriormente lesionarla de manera física.
Ante lo sucedido le fueron leídos sus derechos como persona detenida, dando aviso al Centro de Atención Temprana quien ordenó que la persona detenida fuera puesta a su disposición.