Fiscalía de Sonora difunde 65 fichas de personas no identificadas en Nogales

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora compartió 65 fichas forenses de personas sin identificar que se encuentran bajo custodia, cuyos restos fueron localizados en la ciudad de Nogales en distintas fechas entre los años 2021 y 2026.
Frente a esta dolorosa realidad, el colectivo Buscando Corazones Nogales, dirigido por la activista Ramona Ayala Ortiz, lanza un llamado urgente a la sociedad para compartir estas fichas oficiales con fechas y características particulares, incluso en otros estados de la República.
Expuso que, Nogales, por su condición de frontera, recibe a diario a una gran población migrante, por este motivo, la activista destaca la importancia de difundir esta información en otros estados de la República Mexicana y también en otros países, ya que es muy probable que las familias de estas personas radiquen lejos de Sonora y aún tengan la esperanza de encontrarlas.
Ocupamos la ayuda de toda la ciudadanía...Ayúdanos a compartir estas fichas, los seres queridos de estas personas pueden estar en otra parte en su búsqueda; ayúdanos a darles la dignidad que merecen, expresa el mensaje de la agrupación.
Si alguien reconoce alguna de estas señas particulares, el colectivo ofrece apoyo total y acompañamiento con los trámites ante las autoridades, al invitar a la ciudadanía a perder el miedo y a colaborar, ya que con esa solidaridad pueden ayudar a regresar un corazón a casa.