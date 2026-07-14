Fiscalía de Sonora difunde 65 fichas de personas no identificadas en Nogales

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La FGJE de Sonora compartió las fichas de personas sin identificar localizadas entre 2021 y 2026 en Nogales, mientras el colectivo Buscando Corazones llamó a la ciudadanía a difundir la información para ayudar a que sus familias puedan encontrarlas

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 14/07/2026 03:35 PM.
En Nogales y editada el 14/07/2026 03:39 PM.