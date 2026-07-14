Gobierno de Nogales dará mantenimiento al distribuidor vial Ana Gabriela Guevara

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El Ayuntamiento iniciará trabajos preventivos en el distribuidor vial y puente peatonal Ana Gabriela Guevara para mejorar su imagen, reforzar la seguridad y prolongar la vida útil de ambas estructuras, sin contemplar el cierre total a la circulación

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 14/07/2026 11:40 AM.
En Nogales y editada el 14/07/2026 11:46 AM.