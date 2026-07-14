Gobierno de Nogales dará mantenimiento al distribuidor vial Ana Gabriela Guevara

Con el propósito de preservar la infraestructura urbana y fortalecer la seguridad de quienes transitan diariamente por este sector, el Ayuntamiento de Nogales realizará trabajos de mantenimiento preventivo en el distribuidor vial y puente peatonal Ana Gabriela Guevara, una de las conexiones más importantes de Nogales.
El secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología, Jorge Medina Esqueda, informó que la intervención forma parte del programa permanente de conservación de vialidades y espacios públicos que impulsa la administración municipal para evitar un mayor deterioro de las estructuras y prolongar su vida útil.
Explicó que el distribuidor vial y el puente peatonal fueron construidos en 2006 y, debido al paso del tiempo, las condiciones climáticas y el tránsito constante de vehículos y peatones, requieren labores preventivas que permitan conservarlos en condiciones adecuadas y brindar mayor seguridad a quienes utilizan diariamente este importante punto de conexión.
Por su parte, la directora de Obras Públicas, Verenice Verdugo Castro, detalló que los trabajos contemplan la aplicación de pintura en diferentes áreas de ambas estructuras, limpieza general, retiro de basura y escombro, así como la eliminación de grafiti y la atención de afectaciones ocasionadas por actos de vandalismo.
Se llevará a cabo una intervención integral de mantenimiento preventivo, enfocada principalmente en mejorar la imagen del distribuidor vial y del puente peatonal, además de conservar sus estructuras. Estimamos que las labores tendrán una duración aproximada de dos meses a dos meses y medio, señaló.
Agregó que dichas maniobras serán debidamente señalizadas y se efectuarán procurando generar las menores afectaciones posibles a la movilidad, especialmente durante los horarios de mayor flujo vehicular.
Las autoridades municipales exhortaron a quienes circulen por la avenida Ruiz Cortines y sus inmediaciones a reducir la velocidad, respetar los señalamientos preventivos y atender las indicaciones del personal encargado de las labores. Asimismo, pidieron a los peatones extremar precauciones al utilizar el puente durante el desarrollo de los trabajos.
El Ayuntamiento de Nogales reiteró que continuará trabajando en la conservación de la infraestructura vial y peatonal, con acciones preventivas que contribuyan a mejorar la movilidad, la seguridad y la imagen urbana de Nogales.