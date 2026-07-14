Identifican a víctimas de ataque armado en la colonia Artículo 27; un muerto y un herido grave

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Autoridades revelaron la identidad de las víctimas del ataque armado registrado en la colonia Artículo 27 de Nogales, donde un hombre murió y otro resultó gravemente herido tras una agresión a balazos

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 14/07/2026 04:12 PM.
En Nogales y editada el 14/07/2026 04:15 PM.