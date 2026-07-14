Identifican a víctimas de ataque armado en la colonia Artículo 27; un muerto y un herido grave

Autoridades dieron a conocer la identidad de las víctimas del ataque armado registrado en unas escalinatas de la colonia Artículo 27 en Nogales, Sonora, la tarde del lunes 13 de julio con saldo de una persona sin vida y una más con heridas de gravedad.
De acuerdo con el informe de seguridad pública estos lamentables hechos se registraron alrededor de las 16:00 horas, cuando se informó a 911 sobre un ataque armado con detonaciones de arma de fuego y riña en las calles Aguas Federales y Desarrollo Urbano de dicho sector, el cual activo “Código Rojo”.
Elementos de la Policía Municipal, Estatal de Seguridad Pública y socorristas de la Cruz Roja acudieron al lugar donde localizaron a un hombre herido de bala, con una lesión en tórax el cual se encontraba dentro de un inmueble sin puerta, mismo que les señaló que el responsable se retiró conduciendo un pick up de color rojo de modelo atrasado.
Fueron paramédicos de Cruz Roja quienes al revisar a esta persona confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que el área fue asegurada y acordonada. Hasta la llegada de los elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal.
En el lugar se informó que una persona herida en el lugar de nombre Alan U., había sido trasladado al Hospital IMSS Bienestar con lesiones de arma de fuego, donde tras ser atendido manifestó a las autoridades que al encontrarse en su casa escuchó gritos provenientes del domicilio su primo Cristian.
Detalló que al acercarse al lugar para ver que sucedía observó a dos sujetos agrediendo a su primo, intentando intervenir para evitar que lo continuaran golpeando, siendo en esos momentos que uno de ellos sacó un arma de fuego, realizando 5 detonaciones de arma de fuego, logrando lesionar a su primo Cristian directo en el tórax, resultando también herido de bala.
El personal médico del hospital informó que esta persona fue valorada con lesiones en neumotórax, lesión con arma de fuego lado derecho. En el lugar del crimen los agentes de la AMIC realizaron el levantamiento de evidencia y ordenaron que el cuerpo fuera llevado a una funeraria local para continuar con los trabajos de ley.
Cabe mencionar que autoridades de los tres niveles de gobierno participaron en la búsqueda del vehículo señalado en diferentes sectores de la ciudad, sin lograr su ubicación hasta el momento, en el lugar de los hechos se informó que el ejecutor está plenamente identificado por las autoridades.