Index Nogales 2026: liderazgo en comercio exterior frente a retos globales

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Especialistas de Index Nogales e Index Nacional destacaron la importancia de la representación empresarial para enfrentar los cambios regulatorios, fortalecer la competitividad de la industria maquiladora y consolidar la voz del sector en la aplicación del T-MEC

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 14/07/2026 03:43 PM.
En Nogales y editada el 14/07/2026 03:48 PM.