Index Nogales 2026: liderazgo en comercio exterior frente a retos globales

En el marco del Dossier Index Nogales 2026, expertos del sector analizan los retos globales y la importancia de la representación empresarial en la industria maquiladora de exportación. Grace López, Directora del Comité de Comercio Exterior y Aduanas de Index Nogales, y Javier Ortiz, Director Nacional del mismo comité en Index Nacional, presentan el tema en conjunto “Liderazgo en Comercio Exterior y voz estratégica en el USMCA”.
Este análisis ofrece una profunda reflexión sobre los desafíos actuales del comercio exterior, la relevancia de la unión empresarial y el papel fundamental de la industria frente a un entorno global sujeto a constante evolución.Desde la premisa de impulsar un organismo técnico y especializado frente a los retos globales, especifican que el contexto internacional impone constantes ajustes regulatorios y, ante este escenario, Index Nogales asume un rol clave en la defensa y gestión de la industria maquiladora fronteriza.
La institución evolucionó para establecerse como un organismo técnico-especializado con la capacidad de articular los intereses de sus empresas afiliadas ante las autoridades nacionales y binacionales, donde, a través de estas acciones, la asociación asegura la certidumbre operativa y mantiene la competitividad a nivel internacional.
El comercio exterior representa uno de los pilares estratégicos de la organización y mediante su estructura institucional, representa activamente a las empresas frente a dependencias gubernamentales, organismos reguladores y foros binacionales, con el objetivo directo de incidir en la interpretación y aplicación práctica del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (USMCA).
Destacan las reglas de origen y contenido regional con na análisis y cumplimiento de los estándares del tratado; procesos de verificación con el acompañamiento en auditorías bajo las normativas del USMCA; certificación y trazabilidad desde el control estricto del origen de las mercancías; criterios aduaneros y fiscales con la adaptación ágil a los cambios implementados por las autoridades y la facilitación comercial en la promoción de medidas para agilizar el flujo de bienes y garantizar la seguridad en la cadena logística.
La aportación de Index Nogales destaca por un enfoque práctico y regional, fruto de la experiencia que otorga la operación diaria en una de las fronteras de mayor dinamismo en el país. El Dossier Index Nogales 2026 invita a la comunidad empresarial y al público en general a explorar la comprensión del rumbo del comercio exterior en la región.