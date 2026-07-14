Lanzan Croketón 2026 en Nogales con descuentos en predial a cambio de alimento para mascotas

...

La Tesorería Municipal puso en marcha la campaña Croketón 2026, mediante la cual los contribuyentes podrán obtener descuentos de hasta el 100% en recargos del impuesto predial al donar alimento o medicamentos para perros y gatos en situación vulnerable

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 14/07/2026 03:56 PM.
En Nogales y editada el 14/07/2026 04:00 PM.