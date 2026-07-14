Lanzan Croketón 2026 en Nogales con descuentos en predial a cambio de alimento para mascotas

La Tesorería Municipal de Nogales, Sonora, bajo la titularidad de Julia Patricia Huerta Rivera, anunció el arranque de la campaña de recaudación “Croketón 2026”, que busca fortalecer las finanzas del municipio y, de manera simultánea, brindar alimento y atención a mascotas en situación vulnerable.
Julia Huerta dijo que estará vigente desde el 13 hasta el 24 de julio en las instalaciones de la Tesorería Municipal y, en este lapso, la ciudadanía tiene la posibilidad de entregar aportaciones en especie para perros y gatos, para así obtener a cambio atractivos beneficios fiscales, desde la premisa principal del proyecto que una buena acción puede cambiar muchas vidas.
Precisó que el sistema de estímulos se activa a través de aportaciones específicas, por ejemplo, con un primer donativo de cinco kilogramos de croquetas o tres empaques de alimento húmedo, el contribuyente recibe un 50% de descuento directo en el pago de su impuesto predial y si el contribuyente decide realizar un segundo donativo adicional, ya sea con medicamentos básicos o más alimento, las autoridades otorgan un 100% de descuento sobre los recargos.
Los insumos aceptados deben presentarse en su empaque original y cerrado, ya que la dependencia rechaza la entrega de productos a granel, en la que, como muestra de agradecimiento por su altruismo, cada persona recibe un distintivo especial de donador al finalizar su trámite.
Con este proyecto, el Ayuntamiento de Nogales promueve la empatía ciudadana hacia los animales en condición vulnerable y ofrece una alternativa accesible para que los contribuyentes regularicen sus cuentas públicas, de ahí que, la invitación permanece abierta para que la comunidad acuda a los módulos de la tesorería antes de la fecha límite y sume esfuerzos en esta noble causa.