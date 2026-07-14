Preparan nueva travesía de senderismo y camping en Mascareñas para finales de agosto

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La actividad incluirá caminata, campamento, mercado regional, presentaciones culturales y transporte gratuito, con cupo limitado debido a la alta demanda registrada en ediciones anteriores

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 14/07/2026 04:49 PM.
En Nogales y editada el 14/07/2026 04:52 PM.