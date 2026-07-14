Preparan nueva travesía de senderismo y camping en Mascareñas para finales de agosto

El paisaje natural de Mascareñas se convertirá en el escenario de una esperada aventura al aire libre el próximo 29 y 30 de agosto, en donde se combinará el senderismo, camping y tradiciones locales, actividades que corresponden a petición directa de los ciudadanos que buscan una opción recreativa ideal para disfrutar sábado a domingo.
Olga Lidia Cabrera, regidora étnica, mencionó que esta “travesía” iniciará el sábado con una caravana coordinada, la cual contará con transporte gratuito para quienes lo necesiten, partiendo desde las inmediaciones del famoso, pero poco conocido Panteón de los Chinos y avanzando de forma segura por toda la ribera del rio, por lo que además de la exploración natural, se tendrá el mercado regional y presentaciones artísticas, para el disfrute de los asistentes.
La pasamos muy a gusto, la verdad, en la fogata con muchachos que tocaron la guitarra, compañeros que se animaron a cantar, tuvimos una danza por parte de la tribu Lipan Apache que le encantó a la gente, tratamos siempre de meter cultura aparte de la naturaleza, que sea a par, que sea junto y aparte también la venta de productos regionales que viene siendo el mercadito regional que por motivos de que ha habido muchas otras actividades, pues se ha juntado, comentó Cabrera.
Pues la verdad ha superado las expectativas, nosotros pensamos en un número y rápidamente se llena el registro porque como es bien sabido pues hay que registrarnos, ya eso viene ya cuando ya tengamos todos los detalles completos, la vez pasada al segundo día de abrirse la convocatoria se tuvo que cerrar porque ya teníamos cupo lleno. Y en esta ocasión espero que no sea la excepción, pero la gente que esté interesada, indicó.