Refuerzan vigilancia en escuelas de Nogales durante vacaciones de verano

El periodo vacacional de verano ha comenzado oficialmente para los planteles educativos de la frontera, y con ello, la implementación de un operativo interinstitucional de vigilancia, por lo que el director de Educación Municipal, Edgar Valadez Valdez, anunció que la dependencia a su cargo ya estableció una ruta de trabajo coordinada con la Dirección de Seguridad Pública para resguardar las instalaciones y prevenir actos de vandalismo o robos durante estas semanas de receso escolar.
La estrategia de seguridad se basa en rondines diarios y patrullajes preventivos enfocados específicamente en las zonas escolares durante la noche, por lo que el funcionario detalló que elementos de la Policía Municipal, con el respaldo de la Policía Estatal, realizan inspecciones directas al exterior e interior de las escuelas durante los turnos de mayor vulnerabilidad, verificando de manera presencial que las aulas y los cercos perimetrales se mantengan en total orden.
Ya tuvimos una reunión con el comisario, con el director de seguridad pública, donde nos coordinamos para hacer una estrategia que nos ha venido funcionando en las vacaciones pasadas, y esta estrategia pues está basada en que se haga un operativo diario donde se esté yendo a las escuelas. Y la otra parte es que le hemos pedido mucho a la ciudadanía, a los que viven alrededor de las escuelas, quienes juegan un papel muy importante en este rol, que nos ayuden a denunciar ellos. Los mismos padres de familia, perdón, los vecinos que viven alrededor de las escuelas, que nos ayuden a denunciar en caso de ver algo que no sea correcto, algo inadecuado, algo sospechoso, mencionó el director.
Agregó que afortunadamente en este inicio de temporada de lluvias, no se han registrado afectaciones severas en la infraestructura de los planteles, y recordó el último incidente fue la caída de un árbol durante las primeras precipitaciones, situación que fue resuelta de inmediato por las cuadrillas de Imagen Urbana para evitar cualquier riesgo.
Vamos a estar muy atentos también con los directores, supervisores y maestros, que cualquier situación que puedan presentarse a través de las lluvias, pues rápidamente nos avisen para nosotros poder mandar ya sea Protección Civil, Imagen Urbana, Seguridad Pública, y de esta manera estar coordinados, detectó.