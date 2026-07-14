Refuerzan vigilancia en escuelas de Nogales durante vacaciones de verano

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El Gobierno Municipal puso en marcha un operativo coordinado con corporaciones de seguridad para proteger los planteles educativos durante el receso escolar, con rondines preventivos y el apoyo de vecinos para prevenir robos y actos vandálicos.

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 14/07/2026 04:45 PM.
En Nogales y editada el 14/07/2026 04:48 PM.